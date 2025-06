© Foto: Dall-E

Solar-Aktien kennen keinen Boden mehr: Sie fallen in den Keller und noch weiter. Ein ganzes Geschäftsmodell scheint mit Trumps neuem Gesetzentwurf jetzt ohne Zukunft.Solar-Aktien brechen im Handel am Dienstag ein. Die Republikaner haben im US-Senat Änderungen an US-Präsident Trumps Steuer- und Ausgabengesetz vorgestellt, die laut Reuters eine vollständige Abschaffung der Steuervergünstigungen für Solar- und Windenergie für Privatkunden bis 2028 vorsehen. Am härtesten betroffen sind die Papiere von Sunrun, die in der Spitze rund 27 Prozent verloren. Denn für das US-amerikanische Unternehmen steht jetzt das komplette Geschäftsmodell auf dem Kopf. Die Solarfirma verkauft und least Solaranlagen …