Betrüger locken mit der "Pump and Dump"-Masche Anleger via Whatsapp, Instagram und Facebook in die Falle und nutzen dazu die Namen von Promis und Finfluencern. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor Betrügern, die über WhatsApp Anleger um ihr Geld bringen wollen. Immer häufiger kursieren in Messenger-Diensten und Online-Foren falsche Kaufempfehlungen für Aktien. Besonders beliebt bei den Tätern: sogenannte "Penny Stocks", also Aktien von Firmen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...