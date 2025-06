Die DKM 2025 bringt die Branche erneut in Bewegung - kompakt, fokussiert und voller Highlights. Zwei Tage lang trifft sich die Versicherungs- und Finanzwelt in Dortmund. Was erwartet Fachbesucher und Aussteller? Interview mit Dr. Lisa Knörrer, CEO, und Tobias Knörrer, CEO, der bbg Betriebsberatungs GmbH (DKM-Messeveranstalter)Frau Dr. Knörrer, der Branchentreff des Jahres geht Ende Oktober in eine neue Runde. Was können Fachbesucherinnen und Fachbesucher sowie Aussteller erwarten? LK Die DKM bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...