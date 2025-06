München (ots) -Mit THE SMASHING MACHINE kommt ein außergewöhnliches Drama auf die große Leinwand, das mit Hollywoodstar Dwayne "The Rock" Johnson ("Black Adam", "Fast & Furious"-Reihe) in der Rolle seines Lebens begeistert.Dwayne Johnson spielt Mark Kerr, eine Legende der Mixed Martial Arts - unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Dabei offenbart Johnson eine völlig neue Seite: Facettenreich, verletzlich und mit unglaublicher Präsenz spielt er einen Mann, der an seinem rauschhaften Leben zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen fast zerbricht. An der Seite von Dwayne Johnson ist die Oscar®-nominierte Schauspielerin Emily Blunt ("Oppenheimer") als Dawn Staples zu sehen, Kerrs Lebensgefährtin und emotionaler Anker. Regie führte Benny Safdie, der für seinen Film "Der schwarze Diamant" bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, u.a. dem New York Film Critics Circle Awards. THE SMASHING MACHINE ist ein Kinoereignis von einzigartiger Intensität produziert vom Erfolgsstudio A24.THE SMASHING MACHINE startet am 2. Oktober 2025 im Verleih von LEONINE Studios Kino!Pressekontakt:Print/Radio/TVAIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSSimone Bachofner & Maria HerleinTel: 030 / 61 20 30 - 70/ - 20E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deMaria.Herlein@aim-pr.deOnline-PR:AIM - ONLINE PR & PROMOTIONCarolyn Thompson & Juliane EngelTel.: 030 / 61 20 30 - 55 / - 65E-Mail: Carolyn.Thompson@aim-pr.deJuliane.Engel@aim-pr.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6057239