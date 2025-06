Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Lenzing AG hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing AG") (ISIN AT0000644505/ WKN 852927) beabsichtigt berechtigte Inhaber der am 7. Dezember 2020 begebenen EUR 500 Mio. nachrangigen, rückzahlbaren, festverzinslichen Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit mit der ISIN XS2250987356/ WKN A285WB ("Existing Notes") zu einem exklusiven Angebot zum Umtausch der Existing Notes im Verhältnis von 90 Prozent des Gesamtnennbetrags der Existing Notes in neue Euro-denominierte nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit ("Exchange Notes") und einer Barabfindung in Höhe von 10 Prozent des Gesamtnennbetrags der Existing Notes ("Cash Consideration"), vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte Mindestbedingungen ("Exchange Offer") einzuladen. Die Cash Consideration ist auf EUR 50 Mio. begrenzt. Die Umtauschfrist läuft voraussichtlich vom, am oder um den 16. Juni 2025 bis am oder um den 2. Juli 2025. ...

