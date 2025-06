München (ots) -Eine neue Behandlungsoption für die Therapie des metastasierten Lungenkrebses: Die sogenannte Tumor Treating Fields-Therapie (TTFields-Therapie), bei der elektrische Wechselfelder in einem Frequenzbereich von 100 kHz bis 500 kHz gezielt gegen Tumorzellen eingesetzt werden, hat eine neue CE-Kennzeichnung erhalten. Sie darf ab sofort auch bei Erwachsenen mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (mNSCLC) angewendet werden, die während oder nach einem platinbasierten Behandlungsregime einen Progress erlitten haben - begleitend mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder dem Chemotherapeutikum Docetaxel.Die CE-Kennzeichnung basiert auf den Ergebnissen einer internationalen Studie, in der die TTFields-Therapie zusammen mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder Docetaxel das Überleben der Betroffenen signifikant verlängerte, ohne zusätzliche systemische Nebenwirkungen. Für viele Patient:innen könnte dies eine neue Chance im Kampf gegen eine der aggressivsten Formen von Krebs sein.Was ist die TTFields-Therapie?TTFields steht für "Tumor Treating Fields" - elektrische Wechselfelder, die gezielt auf Tumorzellen einwirken. Die Behandlung erfolgt über ein tragbares Gerät, das Patient:innen mit sich führen. Es gibt elektrische Wechselfelder über Pflaster (Arrays), die direkt auf die Haut aufgeklebt werden.Die elektrischen Felder stören die Zellteilung der Tumorzellen, was ihr Wachstum hemmt oder sie sogar zum Absterben bringen können. Gesunde Zellen bleiben in der Regel verschont. Die Therapie ist nicht-invasiv, gut verträglich und lässt sich gut in den Alltag integrieren - zu Hause, unterwegs, bei normalen Aktivitäten.TTFields-Therapie beim metastasierten LungenkrebsBislang kam die TTFields-Therapie bei Hirntumoren (Gliomen WHO-Grad 4) oder bei Mesotheliomen zum Einsatz. Mit der neuen CE-Kennzeichnung erweitert sich nun das Einsatzgebiet: Patient:innen mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (mNSCLC), die während oder nach einem platinbasierten Behandlungsregime einen Progress erlitten haben, können nun von dieser innovativen Therapieoption profitieren - zusammen mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder Chemotherapie. "Diese CE-Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt. Die Studien zeigen, dass TTFields das Leben der Betroffenen verlängern kann - und das ohne zusätzliche systemische Belastung", erklärt Dr. Sandra Ehrle, Novocure München.Innovative Technologie mit WirkungDie Therapie ist für Patient:innen in vielen Fällen gut verträglich. Die häufigste Nebenwirkung sind Hautirritationen im Bereich der Arrays - meist leicht bis moderat und gut behandelbar. Die Anwendung von TTFields führt nicht zu einer zusätzlichen systemischen Toxizität.Ausblick: Weitere Anwendungen in PrüfungNeben mNSCLC, Mesotheliomen und Gliomen WHO-Grad 4 wird die TTFields-Therapie derzeit auch bei anderen soliden Tumoren getestet - darunter Bauchspeicheldrüsenkrebs und Hirnmetastasen infolge eines NSCLC.Pressekontakt:Melanie BraemerSenior Media Liasion ManagerMCG Medical Consulting Group GmbHTel. +491622521603melanie.braemer@medical-consulting.de · medical-consulting.deMörsenbroicher Weg 200 · 40470 DüsseldorfMCG Medical Consulting Group GmbH, Ein Unternehmen der Medperion. Geschäftsführung: Nicole Tappée, Frank EiglerHR-Niederlassung Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf. HRB-Nr. 90612, Ust-Id-Nr. DE815895592Ein Unternehmen der MEDPERIONOriginal-Content von: Novocure GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137725/6057307