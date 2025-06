DJ SENTIMENT/BoA: Fondsmanager zuversichtlicher - Dollar stark untergewichtet

DOW JONES--Die internationalen Fondsmanager sind wieder zuversichtlicher geworden, wie die neue Umfrage der Bank of America (BoA) in der Gilde zeigt. "Die Anlegerstimmung erholt sich auf den Stand vor dem 'Liberation Day'", so die Bank. Sie spricht von einem "Goldilock-Szenario", denn für einen Kontraindikator sei die Stimmung nicht "bullish" genug. Sie verweist allerdings auch darauf, dass die Umfrage am 12. Juni abgeschlossen wurde und damit vor dem Beginn des Luftkriegs zwischen Israel und dem Iran.

Die Rezessionserwartung habe deutlich nachgelassen. Netto 46 Prozent rechneten auf Sicht von 12 Monaten mit einer Konjunkturabschwächung, im Mai seien es noch netto 59 Prozent gewesen. Verglichen mit der Mai-Umfrage sei der Cash-Anteil auf 4,2 von 4,8 Prozent zurückgegangen, die Untergewichtung in Aktien netto um 2 Prozent nach netto 13 Prozent Untergewichtung im Mai.

Die finanzielle Verfassung der Unternehmen werde so gut eingeschätzt wie zuletzt im Dezember 2015. Die neue Zuversicht könne auch mit der Entwicklung im Zollstreit zusammenhängen. Nur noch 1 Prozent rechneten damit, dass Zölle über 30 Prozent eingeführt würden. Die durchschnittliche Erwartung liege bei einem Zoll von 13 Prozent.

Auf längere Sicht sähen 54 Prozent internationale Aktien vorn vor US-Aktien, Gold und Anleihen. Seit der Mai-Umfrage sei die Gewichtung in globalen Aktien und besonders in Aktien der Schwellenländer hochgefahren worden, dazu in Energietiteln und in Aktien der Banken. Dagegen seien Versorger abgebaut worden, aber auch Positionen im Euro, in Anleihen und in Cash.

Am stärksten übergewichtet haben die Fondsmanager Aktien der Eurozone und der Schwellenländer sowie Titel der Bankenbranche, am stärksten untergewichtet sind sie in US-Aktien, dem Dollar und, trotz des Aufbaus, nach wie vor in Öltiteln. Die Untergewichtung im Dollar ist die stärkste seit 20 Jahren.

"Long Gold" ist allerdings nach wie vor der "most crowded trade" vor "long magnificent Seven", an dritter Stelle folgt nun "short US-Dollar".

