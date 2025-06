Nach Monaten in der Schwerelosigkeit könnte Astronaut:innen auf dem Mars selbst normales Gehen schwerfallen. Ein Forschungsteam der University of Bristol will dieses Problem mit aufblasbaren Muskeln lösen. Wenn Menschen eines Tages auf dem Mars landen, werden sie nicht nur mit der dünnen Atmosphäre und den extremen Temperaturen zu kämpfen haben, sondern auch mit ihrem eigenen Körper. Nach monatelanger Schwerelosigkeit auf der Reise durchs All stellt ...

