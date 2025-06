© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Der eskalierende Konflikt zwischen Israel und Iran haben in den ersten Tagen des Konflikts auch die Energieproduktion und -exporte in beiden Ländern erheblich gestört. Das lässt auch die Aktien der Öl-Multis nicht kalt.Die Lage im Nahen Osten bleibt auch nach dem Beginn der militärischen Auseinandersetzung dynamisch und unübersichtlich. Eine Ungewissheit, die auch die Finanz- und Rohstoffmärkte nervös macht. Am vergangenen Freitag stiegen die Ölpreise des Benchmarks Brent Crude um 7 Prozent auf über 74 US-Dollar pro Barrel, nachdem Israel eine Welle von Luftangriffen auf Iran startete, was Teheran dazu veranlasste, hunderte von ballistischen Raketen auf Israel zu feuern. Am Montag gaben …