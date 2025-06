Ethereum-Wale nutzen die aktuelle Konsolidierung zum Akkumulieren - folgt bald eine Rallye über 3000 $?

Große Marktteilnehmer nutzen die aktuelle Konsolidierungsphase von ETH offenbar gezielt zur Akkumulation. On-Chain-Daten zeigen massive Kapitalzuflüsse in Wallets mit hohen ETH-Beständen. Deutet sich hier bereits der nächste große Ausbruch an und könnte die 3000-$-Marke bald in greifbare Nähe rücken?

Ethereum-Wale kaufen immer weiter in großem Ausmaß

Ethereum befindet sich nun ja bereits seit über einem Monat in einer Konsolidierungsphase und wird die meiste Zeit zwischen 2500 $ und 2700 $ gehandelt. Vorangegangen war ein starker Kursanstieg, der den Preis innerhalb kürzester Zeit von 1500 $ auf 2500 $ katapultierte.

Die aktuelle Konsolidierungsphase scheinen dabei vor allem große Marktteilnehmer zu nutzen, um ETH zu akkumulieren, was als sehr positives Zeichen gewertet werden kann. Aus einer aktuellen Analyse von Glassnode geht hervor, dass die Nettoposition von Ethereum Wallets mit 1000-10.000 ETH zuletzt einen massiven Akkumulationsschub erlebt hat.

BULLISH: Ethereum whales accumulated $2.5B in $ETH on Sunday, the largest daily inflow since 2018 - as price consolidates in a multimonth range similar to 2017. pic.twitter.com/Ib6U3DV6Id - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 16, 2025

Diesen Sonntag wurden 2,5 Milliarden $ beziehungsweise über 800.000 ETH von diesen Adressen akkumuliert. Das stellt die größte Eintagesakkumulation seit 2018 dar und macht noch einmal deutlich, wie optimistisch diese Investorengruppe aktuell zu sein scheint. Damit stieg die Zahl der von dieser Investorengruppe gehaltenen Ethereum Coins auf 16 Millionen an, was einen Anstieg um circa 4 Millionen Coins im Jahresvergleich darstellt.

Die positive Entwicklung deckt sich auch mit den jüngsten Daten des Analyseunternehmens Sentiment. Aus diesen geht hervor, dass Ethereum-Wale und Ethereum-Sharks mit 1000-100.000 ETH in den letzten 30 Tagen allein 1,5 Millionen ETH akkumuliert haben, während Retail-Investoren den jüngsten Kursanstieg von ETH eher nutzten, um Profite zu realisieren.

NEW: Ethereum whales and sharks boost holdings by 3.72%, adding $3.8B in $ETH as retail investors take profits, per Santiment. pic.twitter.com/pJ8MOKgJ7i - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 16, 2025

Das Investitionsverhalten von Walen lohnt es sich zu beobachten, da diese Investorengruppe häufig über tiefere Markteinblicke und teils sogar über Insiderinformationen verfügt und sich strategisch tendenziell klüger positioniert, als es Privatanleger tun. Sie scheinen im weiteren Jahresverlauf also von deutlich höheren ETH-Kursen auszugehen.

ETH-Spot-ETFs verzeichnen ebenfalls deutliche Zuflüsse

Gesteigertes institutionelles Interesse spiegelt sich derzeit auch in den massiven Zuflüssen wider, welche die ETH Spot ETFs verzeichnen. Nach ihrem Launch im Jahr 2024 hatten sie über längere Zeit erst einmal underperformt, und es hatte kaum Zuflüsse gegeben. Das änderte sich jedoch vor allem in den letzten Wochen deutlich. So gab es seit Mai eigentlich nur noch Nettozuflüsse, wobei teils innerhalb von 24 Stunden ein Nettozufluss von über 240 Millionen $ in diese neuen Investitionsprodukte floss.

Quelle: Farside.co.uk

Institutionelle Anleger und Bitcoin-Wale scheinen also davon auszugehen, dass die aktuelle Konsolidierungsrange einen günstigen Einstieg bietet und wahrscheinlich nach oben hin durchbrochen wird.

Sollte es den ETH-Bullen in den kommenden Tagen und Wochen gelingen, die 2700 $-Marke vom Widerstand in einen Support zu verwandeln, könnte es daraufhin schnell weiter aufwärts in Richtung 3000 $ Widerstand gehen. Wenn auch dieser überwunden werden kann, hätte ETH zudem zum ersten Mal seit Anfang des Jahres wieder die Chance, eine Rallye auf 4000 $ zu erreichen.

Quelle: Coingecko.com

Trotzdem ist das Rallyepotenzial hier natürlich deutlich geringer als bei jungen Krypto-Projekten wie beispielsweise dem brandneuen Coin SOLX.

SOLX als Investitionsalternative zu ETH und Co?

Hierbei handelt es sich ja ebenfalls um eine Kryptowährung, die gerade große Summen von Investoren anzieht. Im Gegensatz zu ETH befindet sich SOLX jedoch heute noch vor dem ersten offiziellen Börsen-Listening.

Tatsächlich hat das dahinterstehende Projekt Solaxy, gerade erst einen Presale durchgeführt, der erst gestern zu Ende gegangen ist. Dabei wurden in Rekordzeit über 50 Millionen $ investiert, und nun bleiben Anlegern nur noch etwas mehr als 6 Tage Zeit, um zu Presale-Konditionen unter dem Listing-Preis einzusteigen, bevor das erste offizielle Börsen-Listing stattfinden wird.

SOLX kann so heute noch für 0,001766 $ gekauft werden. Die im Presale erworbenen Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 79 % gestaked werden.

Quelle: Solaxy.io

Das massive Interesse an SOLX liegt wahrscheinlich maßgeblich an der Utility, die die Entwickler von Solaxy schaffen möchten. Bei Solaxy soll es sich nämlich um ein Layer-2-Projekt handeln, welches die Solana Blockchain um die erste eigene L2-Lösung bereichern soll.

Im Gegensatz zu Ethereum verfügt Solana ja bis heute noch über keine L2-Netzwerke, obwohl das Netzwerk häufig an seine Auslastungsgrenzen kommt und es in Vergangenheit sogar schon zu Ausfällen und Transaktionsverzögerungen gekommen ist.

Jetzt in SOLX investieren

Solaxy könnte hier mit einer eigenen L2-Blockchain also Abhilfe schaffen, da dann Transaktion von Solana ausgelagert werden könnten. Wenn die Entwickler erfolgreich sind, hat das Projekt dementsprechend deutliches Wachstumspotenzial, von dem dann auch die native Kryptowährung SOLX profitieren könnte.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.