Peter Thiel gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Investoren des Silicon Valley. Der Paypal-Mitgründer erzielte mit Beteiligungen an Palantir, Meta, Spotify und weiteren Tech-Unternehmen enorme Renditen. Auch im Krypto-Bereich engagierte er sich frühzeitig - und wie eine neue Infografik von Cryptonews zeigt, deutet vieles darauf hin, dass er nach wie vor an das Potenzial von Bitcoin & Co. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...