LJUBLJANA, Slowenien, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gastronomie Sloweniens kann erneut auf ihren herausragenden Erfolg stolz sein - ein Grund mehr für die slowenische Tourismuszentrale, das Land weiterhin als ein gastronomisches Reiseziel von Weltklasse bekannt zu machen. Der renommierte Guide MICHELIN, die einflussreichste Marke in der Welt der Kulinarik, hat für das sechste Jahr in Folge die herausragendsten Restaurants Sloweniens ausgezeichnet. Die Ausgabe 2025 enthält insgesamt 72 Restaurants, neun mehr als vergangenes Jahr. Auf der Landkarte Sloweniens leuchten dieses Jahr 12 Sterne. Das Restaurant Hiša Franko erhielt erneut die höchste Auszeichnung von drei Michelin Sternen. Auch das Milka konnte sich weiterhin zwei Sterne sichern, während sieben weitere Restaurants mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurden. Erstmals hat der Guide Michelin auch drei besondere Auszeichnungen in Slowenien verliehen: den Young Chef Award (Junger Koch des Jahres), den Service Award (Bester Service des Jahres) und den Sommelier Award (Sommelier des Jahres). 12 Restaurants wurden mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet. Der Grüne Michelin Stern wurde an neun Restaurants vergeben.

Der Guide MICHELIN für Slowenien hat das von Ana Roš geführte Restaurant Hiša Franko erneut mit drei Michelin Sternen und einem Grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Ana Roš ist die achte Küchenchefin der Welt, die mit drei Sternen ausgezeichnet wurde, und nur eine von zwei Frauen weltweit, die mit dieser einzigartigen Kombination von Auszeichnungen bedacht wurden.

Dem von Küchenchef David Žefran geführten Restaurant Milka wurde zum dritten Mal in Folge zwei Sterne verliehen. Sieben Restaurants wurden mit einem Michelin Stern ausgezeichnet:

COB - Küchenchef Filip Matjaž

Dam - Küchenchef Uroš Fakuc

Gostilna pri Lojzetu - Küchenchef Tomaž Kavcic

Gric - Küchenchef Luka Košir

Hiša Denk - Küchenchef Gregor Vracko

Hiša Linhart - Küchenchef Uroš Štefelin

Pavus - Küchenchef Marko Pavcnik

Erstmals verlieh der Guide MICHELIN für Slowenien drei Special Awards:

Young Chef Award: Filip Matjaž (COB)

Sommelier Award: Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu)

Service Award: Jan Sincic (Salicornia)



Neun Restaurants in Slowenien können nun zudem auf einen Grünen Michelin Stern stolz sein. Erstmals ausgezeichnet wurde das Restaurant im Hotel Plesnik.

Die anderen Preisträger sind:

Galerija okusov - Küchenchef Marko Magajne

Gostilna Krištof - Küchenchef Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž - Küchenchef Grega Repovž

Gric - Küchenchef Luka Košir

Hiša Franko - Küchenchefin Ana Roš

Hiša Linhart - Küchenchef Uroš Štefelin

Gostilna Mahorcic - Küchenchefin Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša - Küchenchef Ago Špacapan

Weitere Informationen und Highlights finden Sie in der Pressemitteilunghier.

EntdeckenSie die vollständige Selektion des Guide MICHELIN 2025.

Kontakt: press@slovenia.info

Ein Foto: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dc7421-34be-40c5-90f0-be99fd2c2bd9