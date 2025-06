EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Shelly Group erwartet Rekordjahr mit mehr als 10 Millionen neu registrierten Devices - Offene Architektur der Shelly Cloud als Wachstumstreiber

Zunehmende Relevanz im internationalen Smart-Home-Markt - täglich rund 26.000 neu aktivierte Shelly Devices

Shelly Cloud als zentrales Steuerungselement - mehr als 17.000 Aktivierungen via Shelly Cloud und über 2.500 neue Shelly Cloud Accounts täglich

Hohe Interoperabilität als Wettbewerbsvorteil - mehr als 9.000 Anbindungen an Drittanbieter-Clouds und rund 600 Integrationen externer Systeme in die Shelly Cloud täglich

Deutliche Skalierung der Nutzerbasis - mehr als 3.000 neue Shelly Smart Homes täglich

Sofia / München, 17. Juni 2025 - Shelly Group (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, verzeichnet im laufenden Geschäftsjahr 2025 eine ungebrochene Nachfrage. Seit Jahresanfang wurden täglich durchschnittlich rund 26.000 neue Shelly Devices aktiviert - darunter über 17.000 über die Shelly Cloud und mehr als 9.000 über Cloud-Lösungen von Drittanbietern. Das entspricht über 3.000 neuen Haushalten pro Tag, die auf die IoT- und Smart-Building-Lösungen von Shelly setzen, und unterstreicht die zunehmende Relevanz der Shelly Cloud als integraler Bestandteil der globalen IoT-Infrastruktur. Erstmals in der Unternehmensgeschichte steuert die Shelly Group damit auf die Registrierung von mehr als 10 Millionen neuen Devices innerhalb eines Jahres zu. Zum Vergleich: Bis Ende 2023 waren es insgesamt rund 10 Millionen Geräte seit der Markteinführung im Jahr 2018. Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal und eine starke Differenzierung im Wettbewerb auf dem Smart-Home-Markt ist die offene Architektur der Shelly-Plattform. Shelly Devices lassen sich neben den weit verbreiteten Drittanbieter-Clouds wie Alexa, Google Home oder Samsung SmartThings mit über 200 weiteren Smart-Home-Apps steuern. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Nutzer für die Shelly App als zentrale Steuerungsschnittstelle in ihren Smart-Home-Umgebungen. So entwickeln sich auch die Nutzungskennzahlen der Shelly Cloud weiterhin dynamisch: Im Zeitraum Januar bis Mai 2025 wurden durchschnittlich täglich über 2.500 neue Shelly Cloud Accounts registriert. Darüber hinaus wurden täglich knapp 600 Integrationen von externen Systemen durchgeführt - ein klares Signal für die zunehmende Attraktivität und Flexibilität des Shelly Ökosystems.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group: "Noch 2023 haben wir die Marke von 10 Millionen verkauften Geräten seit Einführung unserer ersten Shelly Produkte überschritten - jetzt steuern wir darauf zu, denselben Wert innerhalb eines einzigen Jahres zu erreichen. Diese Entwicklung bestätigt nicht nur die internationale Nachfrage nach unseren Lösungen, sondern auch die Skalierbarkeit unserer Technologieplattform. Die offene Systemarchitektur ermöglicht eine hohe Integrationsdichte und adressiert die Bedürfnisse sowohl technikaffiner Endkunden als auch professioneller Nutzer. Gemeinsam mit unserer aktiven Entwickler-Community ist sie ein wesentlicher Treiber für Innovation, Reichweite und langfristiges Wachstum."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group: "Die Shelly Cloud ist nicht nur technologisch das zentrale Element unseres Angebots, sondern auch der wesentliche Hebel für die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells. Die stetig steigende Zahl täglich angebundener Geräte sowie die wachsende Nutzung durch Drittanbieter unterstreichen das Marktpotenzial unseres offenen Plattformansatzes. Dieser ermöglicht uns nicht nur zusätzliche Erlösquellen, etwa durch Cloud-Dienste oder Lizenzierungsmodelle, sondern erhöht zugleich die Kundenbindung und langfristige Nutzung unserer Lösungen. Die Shelly Cloud entwickelt sich damit zu einem strategischen Wachstumstreiber - sowohl im Hinblick auf unsere operative Performance als auch auf die Positionierung der Shelly Group im internationalen Wettbewerb."



Über Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Slowenien und Polen sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



