Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 25/25Freitag, 20.06.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:8.00 auslandsjournalDeutschland 2025"frontal" entfällt8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 20169.00 Geheime Unterwelten der KrimDeutschland 2019(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung beachten:14.45 Rätsel Nordkorea - Leben im Reich des Kim Jong UnUSA 2021"Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea" entfällt(weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)Woche 29/25Mittwoch, 16.07.Bitte Programmänderung beachten:4.45 Rätsel Nordkorea - Leben im Reich des Kim Jong UnUSA 2021"Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea" entfällt(weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 18.07.Bitte Programmänderung beachten:0.00 Food Trip - Essen und Leben in ...Südkorea - Kimchi, K-Pop und ReisschnapsUSA 2022"Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea" entfällt(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6057417