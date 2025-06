Berlin (ots) -Wie sieht die Energie der Zukunft aus? Rund 100 Kinder aus Berliner Kitas und Grundschulen gingen heute dieser Frage gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Karin Prien auf den Grund. Unter dem Motto "ZZZAP! BÄM! Mit Energie in die Zukunft" feierte die Stiftung Kinder forschen ihr zentrales Forschungsfest zur Aktion MINTmachtage auf dem EUREF-Campus. Mit der Aktion macht die Stiftung bundesweit auf die Bedeutung der frühen MINT-Bildung aufmerksam. Stellvertretend für hunderte Kitas, Horte und Grundschulen in ganz Deutschland feierten die Kinder und erforschten, wie Muskeln, Bewegung und Sonne Energie erzeugen.Kräftig in die Pedale treten, einen Luftballon platzen lassen und so eine Kettenreaktion auslösen oder an Solarzellen tüfteln - rund 100 Kinder tauchten heute, zum Festakt der Aktion MINTmachtage, in die Welt der Zukunftsenergie ein. Bei der größten Energierallye der Hauptstadt entdeckten die Mädchen und Jungen, wie sie selbst Energie erzeugen und nachhaltig speichern können. Mit dabei Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die mitforschte, mitdiskutierte und die MINTmachtage feierte.Bundesbildungs- und -familienministerin Karin Prien sagte nach ihrem Besuch: "Energie ist nicht nur ein Thema für die Politik von heute - sie betrifft vor allem die Welt, in der unsere Kinder morgen leben werden. Deshalb ist es so wichtig, dass Kinder früh verstehen können, wie Energie funktioniert und wie wir sie klug und nachhaltig nutzen können. Die MINTmachtage bringen dieses Zukunftsthema direkt in ihren Alltag: Sie wecken Neugier, laden zum Mitmachen ein und zeigen, wie spannend Forschen und Entdecken sein kann. So entsteht eine gute frühe MINT-Bildung."In Kitas, Horten und Grundschulen in ganz Deutschland dreht sich seit Wochen alles um das Motto "ZZZAP! BÄM! Mit Energie in die Zukunft". Kinder gehen Fragen nach wie: Wofür brauche ich Energie? Wie kann ich Energie aus Sonne, Wind oder Bewegung gewinnen? Die MINTmachtage wecken Neugier, Energie selbst zu entdecken und zu erforschen. Krönender Abschluss sind die Forschungsfeste vor Ort, die heute am Aktionstag bundesweit und in Berlin in Zusammenarbeit mit der IHK Berlin gefeiert werden. Auf dem EUREF-Campus kamen dafür neben Kindern aus verschiedenen Berliner Einrichtungen und Bildungsministerin Karin Prien auch die beiden "Jugend forscht"-Preisträger Ben Köhler und Oleg Smoli des Landeswettbewerbs Brandenburg und die Band 3Berlin mit ihrem MINTmachtage-Song "Pure Energie" zusammen.Dr. Tobias Ernst, Vorstand der Stiftung Kinder forschen, sagte: "Die Aktion MINTmachtage eröffnet allen Kindern die Chance, zu entdecken und zu forschen. Der Bau einer kleinen Solarzelle wird dabei zu einer großen, nachhaltigen Erfahrung: Mädchen und Jungen erleben sich als selbstwirksam und erkennen, dass sie Herausforderungen meistern und die Welt aktiv mitgestalten können - zum Beispiel als künftige Energieexpertinnen und -experten. Gerade in Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels in den MINT-Berufen ist das eine zentrale Botschaft, die wir als Stiftung Kinder forschen vermitteln wollen."Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin, sagte zur Mitwirkung als Netzwerkpartner der Stiftung an der Aktion MINTmachtage 2025: "Wenn wir Kinder frühzeitig für Technik, Natur und Wissenschaft begeistern, legen wir den Grundstein für eine starke, innovative Wirtschaft - genau das ist unser Anliegen."Über die MINTmachtageZiel der deutschlandweiten Aktion ist es, Jungen und Mädchen schon früh einen Zugang zu den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. In diesem Jahr knüpft das Projekt an das Wissenschaftsjahr 2025 - Zukunftsenergie (https://www.wissenschaftsjahr.de/2025) an. Eine Übersicht der diesjährigen Unterstützer und Förderer der MINTmachtage finden Sie hier (https://www.mintmachtage.de/aktionstag/zzzap-baem-mit-energie-in-die-zukunft/unterstuetzer-2025/).Pressekontakt:Stiftung Kinder forschenKatharina HanrathsReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRungestr. 1810179 BerlinTel 030 23 59 40 -207presse@stiftung-kinder-forschen.dewww.stiftung-kinder-forschen.deOriginal-Content von: Stiftung Kinder forschen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126571/6057423