Der US-Dollar sieht sich in diesem Jahr starkem Gegenwind ausgesetzt. Donald Trump wertet die Währung durch seine Steuer- und Handelspolitik ab, was zu einem Vertrauensverlust in die Weltleitwährung führt. Ein Blick auf die Abwertung der türkischen Lira, die innerhalb weniger Jahre massiv an Wert verloren hat, zeigt, wie schnell das Vertrauen in eine Währung erodieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...