Wien (www.anleihencheck.de) - Eine Zinssenkung der US-Notenbank in dieser Woche wäre eine faustdicke Überraschung, so die Experten von "FONDS professionell".Erneute Attacken von Präsident Trump auf FED-Chef Powell seien damit absehbar.Klare Markterwartung Dass die FED am Mittwoch (18.06.) den Leitzins senke, gelte bei Marktteilnehmern indes als praktisch ausgeschlossen. Laut dem Analysetool der CME Group, das auf dem Terminmarkt basiere, sei am Montagnachmittag zu 99,9 Prozent erwartet worden, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) diese Woche das Zins-Zielband bei 4,25 bis 4,50 Prozent belasse. Dort befinde sich der Leitzins seit Dezember. Schon bei der Januar-, der März- und der Mai-Sitzung hätten die Währungshüter nichts daran geändert. (17.06.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...