Der Pharma-Riese Eli Lilly bleibt seiner aktiven M&A-Strategie treu. Die Amerikaner wollen sich mit der Übernahme von Verve Therapeutics im Gene-Editing-Bereich verstärken. Eli Lilly lässt sich den Zukauf über eine Milliarde Dollar kosten, der im dritten Quartal des laufenden Jahres final über die Bühne gehen soll.Eli Lilly bietet 10,50 Dollar je Verve-Aktie und weitere drei Dollar in Form eines nicht handelbares Contingent Value Right (CVR). Ins Deutsche übersetzt bedeutet das so viel wie ein ...

