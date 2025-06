N.Y./München (ots) -- Schock durch die US-Zollpolitik führt zu 20 % weniger aktivistischen Kampagnen im Jahresvergleich und 62 % weniger allein im Mai- Experten von A&M erwarten ein Wiederaufleben des Aktivismus ab September- Prognose sieht Deutschland und Großbritannien ab Herbst im FokusAlvarez & Marsal (A&M), eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, präsentiert seinen aktuellen A&M Activist Alert (AAA) mit dem Ausblick für das zweite Halbjahr 2025 und das Jahr 2026. Der AAA ist die führende Analyse zur Tätigkeit aktivistischer Investoren in Europa. Der neue Report sieht nach einem Rückgang als Reaktion auf die US-Zollpolitik ein Wiederaufleben aktivistischer Kampagnen für den Herbst 2025.Die US-Zollpolitik prägt derzeit auch den Aktivismus in Europa. Angesichts der jüngsten Marktturbulenzen ging die Zahl der Kampagnen in Europa für den Monat Mai von 24 auf 9 zurück und liegt damit 62 % niedriger als im Mai 2024. Im Jahresvergleich beträgt der Rückgang bislang 20 %.Auch in Deutschland war ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Waren es im Vorjahr für den Zeitraum zwischen Januar und Mai noch 20 Kampagnen, liegt die Zahl für 2025 bei 11, ein Rückgang von 45 %. Damit machen Kampagnen gegen deutsche Unternehmen nur noch 16 % aller Angriffe in Europa aus, gegenüber 23 % im gesamten Jahr 2024.Auswirkungen unterscheiden sich zwischen den Branchen starkBesonders im Industriesektor ist wegen der starken Abhängigkeit globaler Beschaffungsketten aktuell wenig aktivistische Bewegung. Bis Mai ist hier ein Rückgang von zwölf (2024) auf sieben Kampagnen in Europa zu verzeichnen. Die Sektoren Konsumgüter (20 Kampagnen 2025) und Energie (7 Kampagnen 2025) blieben dagegen weitgehend stabil.Besonders die Forderungen der Aktivisten, die sich auf operative Veränderungen, Kapitalallokationen oder M&A-Lösungen konzentrieren, wurden durch die Marktbedingungen gebremst. Kampagnen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Soziales verblieben auf niedrigen Niveau wie im Vorjahr. Der Anteil auf Corporate Governance fokussierter Kampagnen stieg in diesem Jahr deutlich an (von 31 % auf 40 %) und konnte damit den seit 2022 zu verzeichnenden Rückgang gegenüber dem Vorjahr umkehren.Ausblick: Die Pause findet im Herbst ein EndeEine Analyse von A&M zeigt, dass in früheren Zeiten mit hoher Marktvolatilität der Aktivismus in Europa ebenfalls temporär gering ausgeprägt war, bevor die Aktivitäten meist nach fünf bis sechs Monaten wieder signifikant zunahmen. In der aktuellen Situation warten die Aktivisten auf stabilere Märkte und mehr Klarheit für ihre Investitionen. Für europäische Unternehmen kann das bedeuten, dass nur wenige Monate Zeit verbleiben, um operative Performance und Wettbewerbsfähigkeit nachweislich zu steigern.Patrick Siebert (https://www.linkedin.com/in/patrick-siebert-6b4b7733/), Managing Director und Co-Head von A&M Deutschland, kommentiert: "Auch wenn aktivistische Investments gegenwärtig kaum zu vernehmen sind, beobachten Investoren die Entwicklung der Unternehmensperformance genaustens. Marktturbulenzen führen immer zu Gewinnern und Verlieren. Keiner der Unternehmenslenker möchte sich vor aktivistischen Investoren zum Ende des Jahres erklären müssen, warum sich die Unternehmensperformance im Vergleich zum Wettbewerb schlechter entwickelt hat."Sofern weitere Schocks ausbleiben, werden die Aktivisten voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2025 wieder verstärkt mit Kampagnen auf sich aufmerksam machen. Gespräche mit Investoren deuten darauf hin, dass Deutschland, Großbritannien und die Schweiz dabei die Kernmärkte bleiben werden. Den größten Anstieg von Kampagnen werden wahrscheinlich die Sektoren Industrie, Konsumgüter und Technologie sehen. Auch im Energiesektor ist mit verstärkten Aktivitäten zu rechnen.Patrick Siebert sagt: "Europäische und ganz besonders deutsche Unternehmen müssen einen starken Fokus auf eine robuste Ertragslage behalten, in Kombination mit einer überzeugenden Equity Story. So wird Shareholder Value maximiert und gezielte Aufmerksamkeit aktivistischer Investoren vermieden."Den vollständigen Report finden Sie hier (https://www.alvarezandmarsal.com/insights/am-activist-alert).Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fi/8ufjjv2xmsgt6o93yui0n/AAA?rlkey=gbk7748at03qmgdgj5qd8jgpv&st=utege767&dl=0).Hinweis zum aktuellen A&M Activist Alert:Die jüngsten Marktturbulenzen und starken Kursschwankungen haben uns nicht genügend Sicherheit gegeben, um Prognosen darüber abzugeben, welche einzelnen Unternehmen ins Visier genommen werden (was wir normalerweise mit einer Prognosegenauigkeit von ca. 45 % tun können). Dennoch konnten wir durch eine detaillierte Analyse der Unternehmensergebnisse sowie eine gezielte Überprüfung der aktuellen Aktivistenlandschaft sowie der damit verbundenen Absichten Prognosen für den Rest des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 aufstellen. Im Rahmen unserer Unternehmensanalyse haben wir die Performance (Finanzlage, Equity Story und Aktionärsrendite) von 1.418 Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Skandinavien, den Benelux-Ländern, Italien und Spanien (mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Millionen US-Dollar) analysiert und ihre individuelle Performance mit 4.586 ihrer globalen Wettbewerber verglichen. Beispiele für die identifizierten Leistungsniveaus/Chancen sind geschwächte Kapitalrenditen, operative Margen/Verschuldungsgrad, Marktanteile/Umsatzsicherung, Cash-Generierung und Bewertungsmultiplikatoren. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com (https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), auf X (https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:Kontakte:PR-Agentur:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./PartnerTel.: +49 89 99 38 87 -30aandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Alvarez & MarsalJazmin Lopez PerezMarketing Manager, Global CampaignsTel: +49 151 16267587jazmin.lopez@alvarezandmarsal.comOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6057459