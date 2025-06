München (ots) -Moderation: Markus Preiß, Matthias Deiß, Anna EngelkeSendetermine: sonntags, 18:00 Uhr, im ErstenNach der Bundestagswahl hat sich der Bundestag neu zusammengesetzt - CDU, CSU und SPD haben eine Regierungskoalition gebildet. Nun müssen den im Wahlkampf gesetzten Ankündigungen Taten folgen. Mit welchen Ideen wollen die Koalitionsparteien das Land voranbringen? Auch die Oppositionsparteien positionieren sich. Wie bewerten sie die Lage in Deutschland?In den ARD-Sommerinterviews stellen sich der Bundeskanzler sowie die Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien den Fragen von Markus Preiß, Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, und den beiden Stellvertretern Matthias Deiß und Anna Engelke. Die Interviews finden von Mitte Juli bis Ende August auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Berliner Regierungsviertel statt. Den Auftakt macht Bundeskanzler Friedrich Merz am 13. Juli.Sendetermine:13. Juli 2025: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) - Moderation: Markus Preiß20. Juli 2025: Alice Weidel (AfD) - Moderation: Markus Preiß3. August 2025: Felix Banaszak (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) - Moderation Matthias Deiß10. August 2025: n. n. (SPD) - Moderation: Matthias Deiß17. August 2025: Jan van Aken (Die Linke) - Moderation: Anna Engelke24. August 2025: Markus Söder (CSU) - Moderation: Anna EngelkeDie ARD-Sommerinterviews werden ab 13. Juli immer sonntags, 18:00 Uhr, auf dem Sendeplatz vom "Bericht aus Berlin" im Ersten ausgestrahlt. In den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" ist ein interaktives Format mit Community-Fragen geplant.Sonderfolgen des Podcasts "Berlin Code"Im Sommer blicken Moderatorin Selin Kahya und zwei Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Sonderausgaben des "Berlin Code" auf das aktuelle Sommerinterview zurück. Welche Antworten haben überrascht? Welche Fragen blieben unbeantwortet? Welche Erkenntnisse bleiben? Im Sommer erscheint "Berlin Code" statt freitags jeweils am Montag nach dem ARD-Sommerinterview und ist in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/) und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.Die ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 live untertitelt.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6057471