17. Juni 2025, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) ("Klondike Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der Phase-1-Bohrungen im Rahmen des mehrphasigen Explorationsprogramms 2025 bekannt zu geben. Im Konzessionsgebiet Klondike District (das "Konzessionsgebiet"), das im Bergbaurevier Dawson im kanadischen Yukon liegt und an dem das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt, wurden insgesamt 13 Diamantbohrungen niedergebracht (siehe Abbildung 1).

Zusammenfassung

- In Phase 1 wurden 2.354,70 Bohrmeter in 13 Diamantbohrlöchern absolviert.

- Aktuell sind die Analyseergebnisse aus 13 Löchern ausständig.

- Für die bevorstehende Bohrphase sind Bohrungen mit bis zu 750 Metern Länge in Planung.

- Derzeit finden Prospektionsarbeiten, Kartierungen und Neuauswertungen statt, um die 3-D-Modelle (Geologie, Struktur, Mineralisierung) im Zielgebiet Eldorado zu präzisieren.

- Der Abbau von Seifengold bei Montana Creek schreitet kontinuierlich voran.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike, erklärt: "Unsere jahrelange Explorationsarbeit trägt nun Früchte. Wir verlagern die Arbeiten möglichst zügig von den bekannten hochgradigen Goldstrukturen hin zu den seitlichen und vertikalen Ausläufern von bereits lokalisierten Ressourcenbereichen1 entlang der Zielzone Eldorado. Unser ganzes Augenmerk gilt nun der Bestätigung des enormen Potenzials der Goldlagerstätten im Grundgebirge innerhalb der historischen Goldbergbauregion Klondike, und wir erzielen dabei stetig Fortschritte. Es freut uns außerdem, dass unsere Kollegen von Armstrong Mining in unserem Seifengoldbetrieb Montana Creek so gut vorankommen. Die Abraumarbeiten, der Abbau und die bevorstehenden Bohrungen zur Erweiterung der bereits ermittelten umfangreichen Seifengoldvorkommen schreiten zügig voran, und die Erwartungen an eine tolle Bohrsaison mit soliden Goldausbeuten sind hoch."

Phase-1-Bohrprogramm

Das Phase-1-Programm von Klondike Gold war auf die seitlichen und vertikalen Ausläufer der hochgradigen Golderzgänge gerichtet. Ziel war hier, die Ausrichtung der Hauptstrukturen, die für die Goldablagerungen entlang von Teilstrecken der Zielzone Eldorado verantwortlich sind, zu erkunden (siehe Abbildung 2). Das Verständnis dieser Hauptstrukturen wird als Orientierungshilfe für die nächste Bohrphase dienen, in der Tiefbohrungen mit bis zu 750 m Länge geplant sind. Die Phase-1-Bohrungen wurden am 28. April eingeleitet und von der Firma Kluane Drilling (Whitehorse, Yukon) durchgeführt. Insgesamt wurden 2.354,70 Bohrmeter in 13 Löchern mit Längen zwischen 50 und 350 Metern niedergebracht (siehe Abbildung 3). Entlang der aussichtsreichen Teilabschnitte in den 13 Bohrlöchern wurden Proben gewonnen und an das Labor von MSA Labs in Prince George (British Columbia) übermittelt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Wie in der Pressemitteilung von Klondike Gold vom 24. April 2025 erwähnt, konzentrieren sich die aktuellen Explorationsarbeiten in der Zielzone Eldorado auf ein Areal mit einer Streichlänge von 5 km und einer Mächtigkeit von 1400 m, das sich über eine von Klondike Gold kartierte, ausgedehnte Struktur in der Erdkruste erstreckt (siehe Abbildung 2). Vor der Explorationssaison 2025 waren die umsichtig geplanten und daher erfolgreichen Explorationsbohrungen auf die oberflächennahen orogenen Goldlagerstätten in rund 75 Metern Tiefe gerichtet. Nachdem dieses Datenmaterial nun vorliegt und als Orientierungshilfe für Explorationsarbeiten in größerer Tiefe dient, wird man sich in weiterer Folge auf die seitlichen und vertikalen Ausläufer von zuvor definierten Mineralisierungszonen konzentrieren; die geplanten Bohrlöcher werden zwischen 100 und 750 Meter lang sein. Um gezielter zu den Mineralisierungen in größerer Tiefe vordringen zu können, sind vorrangig Kartierungen, Schürfungen und detaillierte Neuvermessungen zur Präzisierung der erstellten 3D-Modelle zur Lithologie, Struktur und Mineralisierung erforderlich.

Update zur Seifengoldkonzession Montana Creek

Die Arbeiten im Rahmen einer Vereinbarung ("Mining Lease and Option to Purchase Agreement") mit der Firma Armstrong Mining Corp. im Hinblick auf die Seifengoldkonzession Montana Creek (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. März 2025) schreiten zügig voran (Standort siehe Abbildung 1). Ein Bohrprogramm im Bereich einer mächtigen Abraumschicht, mit dem das Schwemmgold im Oberflächenkies von Montana Creek untersucht wird, um die wirtschaftlich interessanten Seifengoldvorkommen weiter auszudehnen, wird demnächst abgeschlossen. Die Abtragung des Deckgebirges ist im Gange (siehe Abbildung 4) und das erzführende Kiesmaterial ("pay gravel") wird im Vorfeld der Arbeiten zur Inbetriebnahme der Schleusenanlage (Goldgewinnung) aufgehaldet.

Abbildung 1: Standort des 727 km² großen Projekts "Klondike District" von Klondike Gold und des Seifengold-Pachtbetriebs Montana Creek

Abbildung 2: Draufsicht der Goldmineralisierung entlang Eldorado Creek mit den Standorten der Phase-1-Bohrlöcher im Rahmen des Explorationsprogramms 2025.

Abbildung 3: Die Bohrungen zur Erkundung der Zielzone Eldorado Creek schreiten voran.

Abbildung 4: Entfernen der Abraumschicht (Stripping) und Beginn der Arbeiten im Seifengoldbetrieb Montana Creek.

PRÜFUNG DURCH QUALIFIZIERTEN SACHVERSTäNDIGEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President von Klondike Gold und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City (Yukon), einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfungen des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Stander Zone Goldmineralisierungen über mehrere Kilometer identifiziert. Das Unternehmen hat eine auf die Grube beschränkte Mineralressourcenschätzung von 469.000 Unzen in der Kategorie "angedeutet" und 112.000 Unzen in der Kategorie "vermutet" ermittelt[1] - ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Das Unternehmen behält eine Produktions-Royalty in Höhe von 10 % am aktiven Seifengold-Konzessionsgebiet Montana Creek, wobei die Zahlungen auf insgesamt 9,5 Mio. $ über einen Zeitraum von 6 Jahren begrenzt sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Tr'ondëk Hwëch'in First Nation gehört.

IM AUFTRAG VON KLONDIKE GOLD CORP.

"Peter Tallman"

Peter Tallman,

President und CEO

NäHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Telefon: (604) 609-6110

E-Mail: mailto:info@klondikegoldcorp.com

Webseite: https://www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

mailto:ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Wenn in diesem Dokument die Wörter "erwartet", "erwarten", "geschätzt", "prognostiziert", "geplant" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, der Zustand der Finanzmärkte für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um fortzufahren. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen beruft sich auf die Safe-Harbor-Bestimmung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada" wurde am 10. November 2022 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Siehe auch die Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80031Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80031&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4989033010Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19481872-klondike-gold-schliesst-phase-1-explorationsprogramm