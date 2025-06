aap Implantate AG ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Es entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die Traumatologie. Zum durch Patente geschützten Portfolio gehören neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® auch eine breite Palette an kanülierten Schrauben. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie beispielsweise der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie. Mit seinen Technologien adressiert aap Implantate kritische und bislang ungedeckte Bedürfnisse in der Traumatologie. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 01.07.2025 um 10:30 Uhr im Rahmen der Health Care Konferenz einen Online-Roundtable mit Rubino Di Girolamo, CEO & Agnieszka Mierzejewska, COO der aap Implantate AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-07-01-10-30/AAQ1-GR zur Verfügung gestellt.





© 2025 AlsterResearch