Epassi, einer der wichtigsten europäischen Anbieter für Technologie für Mitarbeiterzuschüsse, hat VIP District übernommen, eine etablierte Plattform für Boni und Kommunikation mit Mitarbeitern mit Hauptsitz in Spanien. Die Transaktion ist ein strategischer Zug, um die Präsenz von Epassi in Südeuropa zu stärken. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Zielvorhaben, führender paneuropäischer Akteur für das Wohlergehen von Mitarbeitern zu werden.

Epassi Group's Akquisition von VIP District www.vipdistrict.com markiert einen wichtigen Meilenstein in der paneuropäischen Wachstumsstrategie von Epassi. Vor kurzem hatte Espassi im UK Zest übernommen, wodurch die dortige Präsenz ausgebaut wurde und das Angebot an Software für Mitrbeiterzuschüsse erweitert wurde. Dank der Akquisition von VIP District wird Epassi seine Aktivitäten in Spanien und Portugal ausweiten und seine Präsenz in Italien, Deutschland und den Niederlanden stärken.

VIP District wurde 2010 gegründet und unterstützt mehr als 3.000 Unternehmen mit seiner digitalen Plattform, über die exklusive Boni und Anreize, Tools für Belohnungen und Kommunikation mit Mitarbeitern angeboten werden. Das Unternehmen ist mittlerweile führend in Südeuropa und hilft Arbeitgebern, ihre Mitarbeiter zu binden, sie zufriedenzustellen und ihr Wohlbefinden zu erhöhen.

"Dank dieser Partnerschaft können wir unser Vorhaben beschleunigen, die führende europäische Plattform für Mitarbeiterzuschüsse und das Wohlbefinden des Personals zu werden," sagte Pekka Rantala, CEO of Epassi Group "VIP District verfügt über eine starke Marktposition und ein exzellentes Team. Das Unternehmen begeistert sich für Innovation und das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Gemeinsam werden wir das Angebot an Diensten für die Belohnung von Mitarbeitern in Europa ausbauen zum Nutzen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern."

Dank der Akquisition werden zwei komplementäre Plattformen vereint Epassi's Vielzweckplattform und VIP District's Dienste für Kommunikation und Belohnung. Daraus entsteht ein einzigartiges, skalierbares Angebot, mit dessen Hilfe Arbeitgeber ihre Angestellten ansprechen und belohnen können mit großer Wirkung und hoher Flexibilität.

"VIP District hat sich immer auf Innovation und strategisches, nachhaltiges Wachstum konzentriert," sagte Jesús Alonso, CEO of VIP District "Unsere Partnerschaft mit Epassi ist ein bedeutender Schritt zur Umsetzung unserer Mission, die in ganz Europa bevorzugte One-Stop-Plattform für Mitarbeiter zu werden, wo Zuschüsse, Rabatte, interne Kommunikation und Belohnungen zu finden sind. Gemeinsam können wir unseren Kunden noch mehr Wert bieten und ihnen so zu helfen, in einem dynamischen Markt Mitarbeiter anzuwerben, sie zu motivieren und sie zu binden."

Mit der Akquisition baut Epassi seine führende Position in Europa im Bereich Mitarbeiterzuschüsse weiter aus. Derzeit betreut das Unternehmen 45.000 Arbeitgeber und mehr als 29 Millionen Nutzer in den nordischen Ländern, Irland, Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, den Niederlanden und im UK.

Epassi wurde 2007 gegründet und ist der führende Anbieter von Technologie für Mitarbeiterzuschüsse. Das Unternehmen ist in Finnland, Schweden, Deutschland, Italien, Irland und im UK aktiv. Epassi's innovative, mobile und digitale Plattform wird von ungefähr 46.000 Arbeitgebern und mehr als 29 Millionen Arbeitnehmern genutzt. Mehr als 97.000 Anbieter sind in dieser Umgebung aktiv.

Epassi wurde von der Financial Times 2022, 2023, 2024 und 2025 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ausgezeichnet. Auf der Liste "Europe's Long-term Growth Champions 2025" nimmt Epassi Rang 32 ein.

VIP District wurde 2010 gegründet und bietet digitale Lösungen für Interaktion, wodurch Unternehmen durch Belohnungen, exklusive Rabatte, Anerkennung und interne Kommunikation ihre Beziehung zu Mitarbeitern stärken. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Madrid und unterhält 8 weitere Niederlassungen. Es betreut in Europa mehr als 3.000 Arbeitgeber und 7 Millionen Nutzer.

