VivoPower International PLC: VivoPower treibt direkten NASDAQ-Spin-off von Caret Digital mit Zielbewertung von 308 Mio. US-Dollar voran

Die Tochtergesellschaft Caret Digital soll über einen direkten Börsengang (IPO) an der NASDAQ abgespalten werden - mit einer angestrebten Marktkapitalisierung von 308 Mio. US-Dollar.

Aktuell führt VivoPower fortgeschrittene Gespräche mit strategischen Pre-IPO-Investoren im Nahen Osten und in Asien über Investitionen von bis zu 50 Mio. US-Dollar.

Ein eigenständiges Managementteam wurde bereits zusammengestellt. Zudem wurden erneuerbare Energiequellen zu Kosten unter 3 US-Cent pro Watt identifiziert.

Aktionärinnen und Aktionäre von VivoPower (VVPR) erhalten - bezogen auf einen noch festzulegenden Stichtag - fünf Aktien von Caret Digital für jede gehaltene VVPR-Aktie.

Caret Digital wird nach erfolgreichem Abschluss der ersten Phase auch weiterhin DOGE minen - mit geplanter Konvertierung in XRP und BTC.

LONDON, 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- VivoPower International PLC (NASDAQ: VVPR) ("VivoPower") gab heute bekannt, dass das Unternehmen Berater beauftragt hat, die Umsetzung des zuvor angekündigten Plans zur direkten Ausgliederung von Caret LLC ("Caret Digital") durch einen Börsengang an der NASDAQ zu beschleunigen.

Die Strategie von Caret Digital wird sich auf das Mining von digitalen Vermögenswerten konzentrieren, wobei der Schwerpunkt, wie bereits angekündigt, auf dem Mining von DOGE liegt. Da die erste sechsmonatige Phase des DOGE-Minings kurz vor dem erfolgreichen Abschluss steht, ist VivoPower zuversichtlich, dass sich dieses Geschäftsmodell skalieren lässt. Caret Digital nutzt die wirtschaftlichen Vorteile des DOGE-Minings, um die geminten DOGE in XRP oder BTC umzuwandeln - und sichert sich beide Kryptowährungen dabei zu einem effektiven Abschlag, basierend auf der aktuellen Wirtschaftlichkeit des DOGE-Minings. Dies wiederum schafft die Grundlage, um strategische Maßnahmen zur Optimierung von Erträgen und Renditen umzusetzen.

Die implizite Marktkapitalisierung für den geplanten Spin-off beträgt 308 Mio. US-Dollar, wobei sich dieser Wert je nach Marktbedingungen und weiteren Faktoren ändern kann. Zusätzlich plant Caret Digital, im Rahmen der Transaktion bis zu 50 Mio. US-Dollar von strategischen Investoren zu beschaffen, um die bestehenden Wachstumspläne zu unterstützen. Entsprechende Gespräche mit Partnern im Nahen Osten und in Asien laufen bereits. Seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump und der jüngsten Beteiligung seiner Brüder an Digital-Asset-Mining-Projekten ist das Interesse an digitalen Mining-Aktivitäten außerhalb der USA deutlich gestiegen - auch in Ländern, in denen solche Aktivitäten bisher verboten waren. Darüber hinaus wurden erneuerbare Energiequellen mit einem Preis von unter 3 US-Cent pro Watt ermittelt.

Mit der Unterstützung von Adam Traidman, Chairman of the Board of Advisors von VivoPower, wird ein erfahrenes, spezialisiertes Team für Digital-Asset-Mining aufgebaut. Herr Traidman kann auf eine lange Erfolgsbilanz beim Ausbau der Mining-Aktivitäten für Japans führendes Finanzkonglomerat, die in Tokio notierte SBI Group, verweisen.

Geplant ist, dass die VivoPower-Aktionärinnen und Aktionäre zum noch festzulegenden Stichtag berechtigt sind, fünf (5) Aktien von Caret Digital für jede VivoPower-Aktie zu erhalten. Heute hat VivoPower gemäß den NASDAQ-Regularien eine Mitteilung veröffentlicht, die eine Ankündigungsfrist von mindestens zehn Kalendertagen vor dem sogenannten "Ex-Date" einhält.

Es kann nicht zugesichert werden, dass VivoPower die geplante Transaktion zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt durchführen wird, da sie von den Marktbedingungen abhängt.

