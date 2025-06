Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran könnte sich auch auf die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheide einiger Notenbanken auswirken, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Dabei stehe vor allem der Ölpreis im Fokus. Denn ein möglicher Ausfall iranischer Förder- und Exportkapazitäten könnte das Angebot auf den Weltmärkten kurzfristig reduzieren. Der bereits erfolgte Anstieg der Rohölnotierungen - bei der Nordseesorte Brent von 63 US-Dollar Ende Mai auf bis zu 75 Dollar Mitte Juni - habe zur Folge, dass die jeweiligen Energiepreiskomponenten die Inflation nicht mehr so deutlich drücken würden wie in den vergangenen Monaten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...