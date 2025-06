In Nordrhein-Westfalen setzt ein Projektkonsortium einen neuen Feldversuch zum induktiven Laden aufs Gleis. Konkret wird eine bis zu 400 Meter lange Teststrecke in Aldenhoven präpariert, um E-Fahrzeuge während der Fahrt zu laden. Der Hauptfokus liegt dabei auf der Nachrüstung bestehender Autos. Erst vor wenigen Tagen ging eine Teststrecke zum induktiven Laden auf der A6 in der Oberpfalz in Betrieb, nun kündigt ein weiteres Team aus Forschern und ...

