HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Konferenz des Analysehauses auf "Hold" mit einem Kursziel von 1550 Euro belassen. Der Rüstungskonzern positioniere sich für Wachstum im Zuge weiterer Kapazitäten und Portfolio-Maßnahmen, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Rheinmetall sei in der Konferenz durch Finanzchef Klaus Neumann und Investor-Relations-Chef Dirk Winkels vertreten gewesen. Neue mittel- und langfristige Ziele dürften vor dem Kapitalmarkttag im November kaum näher festgelegt werden. Klarheit über die langfristigen Wachstumsperspektiven sei von großer Bedeutung zwecks Bestätigung der steil gestiegenen Bewertung./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 14:00 / MESZ

ISIN: DE0007030009

