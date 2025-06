BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will Helme zum Schutz beim Radfahren nicht zur allgemeinen Pflicht machen. Er könne jedem nur dringend empfehlen, einen Helm zu tragen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Dies müsse aber jeder am Ende selbst verantworten. "Ich persönlich würde das nicht als Pflicht ausgestalten", sagte er auf eine entsprechende Frage.

Schnieder erläuterte, das größte Maß an Sicherheit könne durch die baulichen Gegebenheiten geschaffen werden - also mehr getrennte Verkehrsräume für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer wie Fahrräder und Autos. Dies würde Unfälle grundsätzlich unwahrscheinlicher machen.

Der Minister äußerte sich bei der Vorstellung des neuen "Fahrradklima-Tests" des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Der Befragungsaktion zufolge fühlen sich viele Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs nicht sicher./sam/DP/jha