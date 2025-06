München (ots) -Wie schon häufiger seit Beginn dieses Jahres sind im Vergleich aller Bundesländer die Spritpreise im Saarland aktuell am günstigsten. Ein Liter Super E10 kostet im Schnitt 1,639 Euro, und auch Diesel ist hier mit durchschnittlich 1,542 Euro pro Liter derzeit am preiswertesten. Vergleichsweise günstig ist es auch in Berlin und in Rheinland-Pfalz, die im Bundesländer-Vergleich auf Platz zwei und drei landen. Das ist das Ergebnis der aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Die niedrigeren Preise im Saarland sind nach Einschätzung des ADAC auf die hohe Bevölkerungsdichte und die große Zahl an Tankstellen sowie die Nähe zu Luxemburg zurückzuführen, wo man recht billig tanken kann.Wer in Hamburg Benzin tankt, muss dagegen am tiefsten in die Tasche greifen. Für einen Liter Super E10 werden in der Hansestadt 1,734 Euro fällig, also fast zehn Cent mehr als im preiswerten Saarland. Diesel ist ebenfalls in Norddeutschland am teuersten, allerdings in Schleswig-Holstein mit 1,624 Euro pro Liter. Das sind rund acht Cent mehr als im günstigsten Bundesland. Auf dem zweitteuersten Rang folgt beim Diesel erneut Hamburg.Der ADAC empfiehlt in jedem Fall, vor der Fahrt zur Tankstelle die Kraftstoffpreise zu vergleichen und konsequent dort zu tanken, wo es am günstigsten ist. Nicht zuletzt die Tageszeit spielt eine wesentliche Rolle bei der Höhe der Preise. Wer abends tankt, kann im Vergleich zu den Morgenstunden im Schnitt rund 13 Cent je Liter sparen.Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 17. Juni 2025 (11 Uhr) dar.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6057541