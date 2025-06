Unser Biotech-Tipp Thiogenesis Therapeutics wartet am Dienstag mit einer überraschenden Nachricht auf: Schon in Kürze will das kanadische Unternehmen Interiumsdaten aus der laufenden Phase-2-Studie MELAS vorlegen. Was bedeutet das für die Thiogenesis-Aktie? Erster Patient behandelt Bei Thiogenesis Therapeutics geht es derzeit Schlag auf Schlag. Ende Mai wurde die Phase-2-Studie MELAS gestartet, bei der der Wirkstoff TTI-0102 in der Indikation bei ...

