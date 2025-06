Völklingen (ots) -Globus Baumarkt gehört mit seiner Eigenmarke Primaster zu den Erstplatzierten unter neun bewerteten Unternehmen/Marken und somit zu den Preisträgern des Awards "Deutschlands Qualitäts-Sieger 2025" in der Kategorie Gartengeräte (Handelsmarken). Der Award wurde im Juni erstmalig vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv verliehen. Grundlage für die Auszeichnung ist eine umfangreiche Verbraucherbefragung."Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr, denn unsere Eigenmarke Primaster hat bei Globus Baumarkt einen hohen Stellenwert", so Tim Kiefer, Warengruppenmanager Einkauf Garten bei Globus Baumarkt. Das Sortiment erstreckt sich über viele Produktgruppen - von Elektrowerkzeugen über Grills bis hin zu Farben und Lacken. "Unsere Eigenmarke Primaster gibt es schon fast 30 Jahre und wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Neben vielen weiteren Markenartikeln, die wir im Sortiment führen, steht Primaster für Markenqualität zum besten Preis und wird beständig weiterentwickelt."Die hochwertige Qualität von Primaster wird durch interne, aufwendige Prüfungen in puncto Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit durch die Abteilung Qualitätsmanagement von Globus Baumarkt sowie externe Zertifizierungen sichergestellt. Tim Kiefer betont: "Wir stehen hinter der hohen Qualität unserer Eigenmarke Primaster und geben auf eine Vielzahl an Produkten die Globus Baumarkt 7-Jahres-Garantie."Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de/primaster (https://www.globus-baumarkt.de/sortiment/eigenmarken/primaster/)Globus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der aktuellsten Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete Globus Baumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz für Umweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und "Weiterempfehlung".Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/6057551