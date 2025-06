© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

Hedgefonds-Star Jonah Cheng hat alle Nvidia-Aktien verkauft - trotz jahrelanger Rekordrendite. Worauf er jetzt stattdessen wettet. Der Hedgefondsmanager Jonah Cheng hat seine letzten Anteile an Nvidia verkauft - ausgerechnet an jenem Tech-Konzern, der ihm den größten Gewinn seiner Karriere einbrachte. Chengs technologieorientierter Captain Global Fund hatte 2024 eine Rendite von 42 Prozent erzielt. Nvidia war seit 2016 einer seiner Favoriten. Doch nun überwiegen Zweifel. "Ich mag Nvidia wirklich sehr, denn mit dieser Aktie habe ich das meiste Geld in meinem Leben verdient", sagte Cheng gegenüber Bloomberg. Und weiter: "Aber wenn ich verkaufen muss, muss ich verkaufen. Man darf sich nicht in …