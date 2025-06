TOKYO, Japan (IT-Times) - Die Softbank Group verkauft ein großes Aktienpaket an T-Mobile US und sammelt damit mehrere Mrd. US-Dollar für neue Investitionen in KI ein. Die SoftBank Group Corp. (ISIN: JP3436100006) hat durch den Verkauf von Aktien der T-Mobile US Inc. (Nasdaq: TMUS) rund 4,8 Mrd. US-Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...