TEL AVIV (dpa-AFX) - Die ersten wegen des Kriegs mit dem Iran im Ausland gestrandeten Israelis sollen ab Mittwoch nach Hause geflogen werden. "Morgen (Mittwoch) werden wir voraussichtlich Rettungsflüge von folgenden Zielen aus durchführen: Larnaka, Athen, Rom, Mailand und Paris", teilte El Al, die größte Fluggesellschaft des Landes, mit. Laut "Jerusalem Post" sitzen derzeit knapp 150.000 Israelis im Ausland fest.

Die Passagiere, die mitgenommen werden sollen, werden laut El Al im Laufe des Tages benachrichtigt. Die Flieger seien bereits ausgebucht. Israelis konnten sich vorab für die Sonderflüge registrieren.

Auch die Fluggesellschaft Air Haifa kündigte an, ab Mittwoch "Rettungsflüge" von Zypern in die israelische Küstenstadt Haifa anzubieten. Die Airline wird eigenen Angaben nach in den kommenden Tagen voraussichtlich etwa neun Verbindungen pro Tag auf dieser Strecke fliegen.

Wegen des Kriegs mit dem Iran gab es in den vergangenen Tagen keine Flüge von und nach Israel. El Al meldete, es werde "gemäß der Entscheidung des Staates" weiterhin keine Flüge aus Israel ins Ausland geben./cir/DP/jha