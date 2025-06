© Foto: Unsplash

Investoren fliehen aus dem US-Dollar, während Gold auf Rekordinteresse stößt. Warum das eine Warnung für Anleger sein könnte - und was die Bank of America jetzt als "größten Pain Trade des Sommers" bezeichnet.Der US-Dollar hat bei institutionellen Investoren massiv an Rückhalt verloren. In der aktuellen Umfrage der Bank of America unter 190 globalen Fondsmanagern mit einem verwalteten Vermögen von 523 Milliarden US-Dollar zeigt sich eine historische Wende: So viele Anleger wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr stufen den Greenback als überbewertet ein. Netto 31 Prozent der Befragten gaben an, den US-Dollar unterzugewichten - ein neuer Negativrekord. Während das Vertrauen in die US-Währung …