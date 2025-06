Zürich (ots) -Tag der Bauwirtschaft:Freitag, 27. Juni 2025, 13.30 Uhr, SwissTech Convention Center, Ecublens (VD)Thema: "Die Bauwirtschaft kann Krise"Wir leben in herausfordernden Zeiten. Unglücksfälle wie der Bergsturz von Blatten fordern auch die Schweiz heraus. Dabei zeigt sich, dass Baumeister Krisen zu meistern vermögen. Ein Beispiel dafür ist die letztes Jahr von einem Unwetter beschädigte Autobahn A13 im Tessin. Ihre schnelle Wiedereröffnung sorgte sogar im Ausland für Bewunderung. Möglich gemacht wurde das durch den besonderen Einsatz mehrerer Bauunternehmen und ihres Baustellenpersonals. Am Tag der Bauwirtschaft berichtet SBV-Zentralpräsident Gian-Luca Lardi vor über 600 Gästen darüber, wie die Bauwirtschaft das Erfolgsmodell Schweiz sichert. Zudem empfängt er Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, die über erfolgreiche Strategien im Umgang mit Krisen berichten.Referenten sind:- Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident Schweizerischer Baumeisterverband SBV- Christian Constantin, Unternehmer, Architekt und Präsident FC Sion- Isabelle Moret, Staatsrätin des Kantons Waadt und Vorsteherin des Departements für Wirtschaft, Innovation, Arbeit und Kulturerbe- Oberst Sébastien Neuhaus, Kommandant Katastrophenhilfe Bereitschaftsbataillon der Schweizer ArmeeSind ausserdem Teil der Podiumsdiskussion:- Anita Eckardt, Geschäftsleitungs-Mitglied der Implenia- Martin Munz, Vorstand IG privater professioneller Bauherren IPBAnmeldung bis am Donnerstag, 26. Juni 2025, 16.00 Uhr unter: medien@baumeister.chZusatzhinweis: Am Freitag, 27. Juni 2025 besteht zwischen 12.00 und 13.15 Uhr und 15.00 und 16.00 Uhr die Möglichkeit, individuelle Interviews vor Ort zu führen mit den Verantwortlichen des Schweizerischen Baumeisterverbands und des Waadtländer Baumeisterverbands. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie diese Möglichkeit wahrnehmen möchten.Schliesslich sind Sie auch gerne an den Stehlunch (12.00 Uhr) und den TdB-Apéro (17.15 Uhr) willkommen.Weitere Informationen: Tag der Bauwirtschaft - Schweizerischer Baumeisterverband (https://baumeister.swiss/ueber-den-sbv/veranstaltungen/tag-der-bauwirtschaft/)Pressekontakt:Pascal Gysel, Mediensprecher SBVTel. 058 360 77 06, pascal.gysel@entrepreneur.chOriginal-Content von: SBV Schweiz. Baumeisterverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051907/100932647