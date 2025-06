Biederitz (ots) -Mit der aktuellen Konsumentenstudie zum Thema "Gartengestaltung und Kaufverhalten" liefert Amagard.com, Spezialist für schwere Gartenmaterialien, fundierte Einblicke in die Wünsche, Entscheidungsprozesse und Herausforderungen von Gartenbesitzern in Deutschland. Die Erhebung wurde von einem unabhängigen Marktforschungsinstitut durchgeführt und basiert auf den Angaben von über 440 Befragten. Sie gaben Auskunft darüber, wo sie sich inspirieren lassen, welche Hürden sie beim Kauf erleben und welche Kriterien - wie Preis, Qualität und Beratung - ihre Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Die Ergebnisse bieten ein präzises Stimmungsbild des Marktes und zeigen, worauf es Verbrauchern heute wirklich ankommt.Der Garten als Rückzugsort und LieblingsplatzFür viele Menschen ist der eigene Garten längst mehr als nur ein Stück Grün - er ist ein Ort zum Auftanken, zur Entschleunigung und zum bewussten Genießen. Laut der Studie von Amagard.com verbringen über 80 Prozent der Befragten regelmäßig Zeit in ihrem Garten - sei es beim Sonnen, Gärtnern oder gemeinsamen Essen mit Freunden und Familie. Besonders beliebt sind Aktivitäten wie Grillen (74 %), Kaffee trinken (72 %) und entspanntes Sonnenbaden (66 %). Ältere Gartenbesitzer (55+) genießen die Zeit im Freien besonders intensiv: Sie gärtnern mehr, beobachten gerne Vögel und nutzen den Garten verstärkt als Ruhepol.Zwischen Grilllust und stillen Freiheiten: Der Garten als privater ErlebnisraumOb heimlich oder mit einem Augenzwinkern - der Garten wird für viele auch zum Schauplatz kleiner, persönlicher Freiheiten. Das zeigen auch die "Guilty Pleasures", die in der Studie abgefragt wurden: 38 Prozent der Befragten geben an, schon einmal nach 22 Uhr gegrillt zu haben, 30 Prozent haben ein Haustier im Garten begraben, und 21 Prozent haben sich dort schon einmal nackt gesonnt. Besonders Männer und Jüngere zeigen sich experimentierfreudiger, wenn es um das Ausleben dieser privaten Gartenmomente geht. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie emotional aufgeladen der Garten als Ort geworden ist - ein persönlicher Raum, der weit über reine Funktionalität hinausgeht.Die Sehnsucht nach Veränderung im GrünenKein Wunder also, dass sich viele Menschen intensiv mit der Gestaltung ihres Gartens auseinandersetzen - die Studie bestätigt, dass der Wunsch nach einer besseren oder passenderen Nutzung des Außenbereichs weit verbreitet ist. Fast 40 Prozent der Befragten denken bereits seit über sechs Monaten über größere Veränderungen in ihrem Garten nach. Die wichtigste Triebfeder dabei: Unzufriedenheit mit dem aktuellen Zustand - mehr als die Hälfte (53 %) gab an, durch anhaltende Frustration zu einer Neugestaltung motiviert worden zu sein. Vor allem ältere Befragte (55+) empfinden den Handlungsbedarf besonders stark (64 %). Weitere Gründe für eine Umgestaltung sind veränderte Lebensphasen, neue Wohnsituationen oder auch inspirierende Gespräche mit Freunden und Nachbarn.Vom Wunsch zur Umsetzung: Wer verändert was - und warum?Gartenprojekte entstehen nicht aus dem Nichts - sie entwickeln sich meist über einen längeren Zeitraum hinweg. Dabei werden persönliche Bedürfnisse, ästhetische Wünsche und praktische Anforderungen in Einklang gebracht. Besonders relevant ist: 80 Prozent der Befragten führen die Arbeiten selbst durch oder lassen sie vom Partner übernehmen, was die Bedeutung einer einfachen Produktauswahl und guter Beratung unterstreicht.Von der Inspiration bis zur Entscheidung: Wie Verbraucher sich informierenWer seinen Garten verändern möchte, beginnt mit der Suche nach Ideen - und dabei zeigt sich ein deutliches Muster: Zwei Drittel der Befragten (68 %) holen sich ihre Inspiration nach wie vor vor Ort - in Baumärkten, Gartencentern oder bei Fachhändlern. Vor allem die Altersgruppe 55+ orientiert sich stark an diesen physischen Kanälen. Doch bei den Jüngeren (18-34 Jahre) verschiebt sich das Verhalten: Hier spielen Online-Quellen wie Google, Social Media oder Vergleichsportale eine deutlich größere Rolle. Insgesamt nutzen 60 Prozent der Verbraucher auch digitale Informationsquellen, wobei diese besonders für die erste Orientierung und den Preisvergleich entscheidend sind. Die Studie macht außerdem deutlich: Die Kanäle, über die sich Menschen zunächst inspirieren, beeinflussen auch maßgeblich ihre spätere Kaufentscheidung.Der Kauf: stationär dominiert - doch online holt aufTrotz wachsender Online-Affinität bleibt der stationäre Handel beim Kauf schwerer Gartenmaterialien führend: 76 Prozent der Befragten kaufen diese Produkte im Baumarkt oder Fachgeschäft - quer durch alle Altersgruppen. Besonders wichtig dabei: das Bedürfnis, das Material vor dem Kauf selbst zu sehen und zu bewerten. Doch der digitale Vertrieb holt auf: Fast die Hälfte der 18-34-Jährigen kauft bereits online - eine Entwicklung, die durch bequeme Lieferung, transparente Preise und verlässliche Informationen getrieben wird. Dabei zeigt sich: Preis, Qualität und Kundenservice zählen zu den entscheidenden Kriterien bei der Wahl eines Anbieters - sowohl online als auch offline.Über AmagardAmagard.com ist eine auf schwere Gartenmaterialien spezialisierte Online-Plattform und bietet eine große Auswahl an Produkten wie Kies, Ziersteine, Naturstein und passendes Zubehör. Der Fokus liegt auf der zuverlässigen Lieferung von Big Bags und Paletten direkt bis zur Haustür - schnell, professionell und zu besonders attraktiven Preisen. 