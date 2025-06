Inmitten steigender Goldpreise sorgt ein neuer EZB-Bericht für Wirbel: Die Europäische Zentralbank warnt vor potenziellen "Störungen am physischen Goldmarkt". Jan Willhöft,Goldexperte Jan Willhöft von Axino Capital ordnet die Aussagen bei wO TV ein - und warnt selbst vor einem möglichen "physischen Engpass". Denn die Nachfrage nach tatsächlicher Auslieferung an der US-Warenterminbörse COMEX ist auf Rekordniveau. Ein struktureller Vertrauensverlust in Papiergold scheint sich abzuzeichnen. Sollte es zu Lieferengpässen oder "Margin Calls" bei geshorteten Derivaten kommen, könnten Schockwellen durch das gesamte Finanzsystem laufen, so die EZB - wenn auch indirekt formuliert. Gleichzeitig mehren …