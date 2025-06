FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wieder erhöhte Nervosität der Anleger wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eingetrübt. Nach den Kursanstiegen zu Wochenbeginn dominierten am Dienstag die Sorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel in Kanada überraschend vorzeitig verlassen hatte. Die US-Regierung hatte dies mit der Nahost-Krise begründet.

Der deutsche Leitindex Dax sank zum Handelsende um 1,12 Prozent auf 23.434,65 Punkte. Damit hält zumindest vorerst eine wichtige Unterstützung im Chart. Der Dax notiert noch etwas über seinem Zwischentief von Ende Mai.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen in Deutschland ging es um 0,95 Prozent auf 29.720,25 Zähler nach unten. Europaweit standen die Kurse unter Druck. In New York gaben der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss moderat nach.

"Die Situation im Nahen Osten bleibt unübersichtlich und von Verhandlungen bis hin zu einem Eingreifen der USA in den Konflikt ist alles möglich", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Die frühzeitige Abreise des US-Präsidenten vom G7-Gipfel könne sowohl für die eine als auch für die andere Option sprechen. Diese Unsicherheit lähme die Anleger in Frankfurt./ajx/jha/

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, US6311011026