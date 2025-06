DJ PTA-Adhoc: PORR AG: PORR startet Verkauf eigener Aktien im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

PORR AG: PORR startet Verkauf eigener Aktien im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens

Wien (pta000/17.06.2025/17:45 UTC+2)

Der Vorstand der PORR AG (PORR oder die Gesellschaft) hat heute beschlossen, institutionellen Investoren bis zu 1.703.674 Stück eigene Aktien (ISIN AT0000609607), das entspricht rund 4,3% des Grundkapitals der Gesellschaft, im Rahmen eines beschleunigten Privatplatzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) anzubieten (die Platzierung). Das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre (Bezugsrecht) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 ausgeschlossen.

Der Erlös aus der Platzierung der eigenen Aktien wird zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur der Gesellschaft sowie für Investitionen zur Erschließung der gestiegenen Nachfrage aus Infrastrukturprogrammen in Deutschland, Polen und den CEE-Ländern verwendet.

Unter der Annahme, dass alle eigenen Aktien verkauft werden, erhöht sich der Streubesitz der PORR von 42,9% auf rund 47,3%. Nach der Privatplatzierung und vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen unterliegt PORR einer 180-tägigen Sperrfrist.

Das Accelerated Bookbuilding-Verfahren wird unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet. Die endgültige Anzahl der zu veräußernden eigenen Aktien sowie der Preis pro Aktie im Rahmen der Platzierung werden vom Vorstand der PORR AG festgelegt und nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Kanada, Südafrika, Australien oder Japan oder in anderen Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Mitteilung unrechtmäßig wäre. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, in deren Besitz dieses Dokument oder andere hierin genannte Informationen gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jeder Verstoß gegen diese Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne eine Registrierung gemäß diesem Gesetz oder eine verfügbare Ausnahmegenehmigung nicht angeboten oder verkauft werden. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar oder sind Teil eines solchen Angebots. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen.

In allen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richten sich diese Bekanntmachung und alle später erfolgenden Angebote ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 und deren Änderungen sind.

Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an "qualifizierte Anleger" verteilt und richtet sich ausschließlich an diese, im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129, die gemäß dem European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des innerstaatlichen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, (a) die über Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen verfügen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Verordnung") fallen; (b) die in Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung beschriebenen vermögenden Unternehmen sind; oder (c) andere Personen, an die sie rechtmäßig weitergegeben werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Alle Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen getätigt. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Karl-Heinz Strauss CEO PORR AG T +43 (0)50 626 - 1000 comms@porr-group.com

Klemens Eiter CFO PORR AG T +43 (0)50 626 - 1765 ir@porr-group.com

