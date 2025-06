© Foto: Mark Schiefelbein - AP

Erst das eigene Smartphone auf den Markt bringen, dann Bitcoin kaufen: Der US-Präsident baut sein Imperium um die Kryptowährung aus.Die Medienfirma von US-Präsident Donald Trump hat von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) die Genehmigung erhalten, ihre Finanzreserven in Bitcoin (BTC) zu investieren. In einer Pressemitteilung erklärte Trump Media, dass die vorherige Registrierungseinreichung bei der SEC am 13. Juni als wirksam anerkannt wurde. Dadurch ist der Weg für die Veröffentlichung eines offiziellen Wertpapierprospekts frei. Trump Media hatte zuvor bei der SEC beantragt, Bitcoin als Bestandteil der Unternehmensreserven zu verwenden. Das Unternehmen sieht …