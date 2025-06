Amerika war lange "the place to be" - doch 2025 überrascht Europa: Während der S&P 500 kaum vom Fleck kommt, haben DAX und Euro Stoxx 50 deutlich zugelegt. Vor allem Trumps neue Zölle, hohe Zinsen und ambitionierte Bewertungen bremsen den US-Markt. Anleger fangen an umzudenken - und suchen die Renditechancen jetzt woanders.Europäische Aktien sind günstiger bewertet und die Zinsen in der EU deutlich niedriger - so lassen sich Investitionen in Forschung, Entwicklung und Infrastruktur leichter ...

