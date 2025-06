Bitcoin Experte: 100X-Superzyklus trotz Institutionalisierung möglich

Der Bitcoin ist das am besten performende Asset der vergangenen Dekade. Allerdings haben die Renditen der Mutter aller Kryptowährungen zuletzt deutlich abgenommen, auch weil sich das Asset immer mehr institutionalisiert. Doch ein Experte glaubt dennoch daran, dass es bald zum nächsten 100X-Zyklus beim Bitcoin kommen kann.

Früher Bitcoin-Investor sieht "SaylorCycle" als Katalysator

Der Bitcoin hat seit seiner Entstehung unglaubliche Renditen für Anleger geliefert, doch diese sind aufgrund der Größe des Assets und der Veränderung in der Anlegerstruktur zuletzt zurückgegangen. Auch die Volatilität der Mutter aller Kryptowährungen sinkt immer weiter. Dennoch glaubt ein früher BTC-Investor überraschenderweise daran, dass es bei Bitcoin nochmals zu einem 100X-Zyklus kommen kann. So prognostizierte der Bitcoin Maximalist und Early Adopter Brad Mills kürzlich, dass es bei Bitcoin nochmals zu einem Superzyklus kommen könnte.

Er sagte, dass der Wechsel bei BTC von einem "illegitimen Vermögenswert" zu einem "unverzichtbaren Vermögenswert" einen neuen Superzyklus lostreten könnte, der den Kurs in ungeahnte Höhen befördern soll. Dieser "SaylorCycle", wie Mills ihn nannte, soll dabei vor allem von Strategy CEO Michael Saylor und seinem Bitcoin Kaufprogramm getrieben werden, das das Angebot der Mutter aller Kryptowährungen immer weiter verknappt. Zudem sieht der Experte durch Bitcoin einen neuen Wirtschaftszweig geschaffen, da Unternehmen wie Block & Co. inzwischen bereits damit beginnen, Bitcoin-Zahlungen auf Basis des Lightning-Netzwerkes anzubieten.

Weitere Experten optimistisch - Prognosen bis 49 Millionen Dollar

Dementsprechend rechnet der Bitcoin Maximalist damit, dass der Bitcoin in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren einen Kurs von zehn Millionen US-Dollar erreicht. Dies wäre eine Verhundertfachung vom aktuellen Niveau. Gleichzeitig sollen laut dem Experten die Bärenmärkte auf einen Einbruch um 50 Prozent beschränkt, die Bullenphasen aber ebenso stark wie in der Vergangenheit ausfallen. Aber nicht nur Brad Mills, auch einige andere Experten sind optimistisch für den weiteren Kursverlauf des Bitcoins, auch wenn ihre Prognosen kaum in ihrer Höhe an Mills These heranreichen.

So rechnet etwa der Experte Arthur Hayes damit, dass der Bitcoin bis zum Jahr 2028 die Marke von einer Million US-Dollar erreichen könnte. Die bekannte Fondsmanager Cathie Wood hingegen prognostizierte erst kürzlich einen Anstieg auf 2,4 Millionen US-Dollar bis ins Jahr 2030. Doch der mit Abstand bullishste Investor und Experte im Krypto-Space ist noch immer Strategy-CEO Michael Saylor. Auf Basis seiner Modellrechnung, die zu einem großen Teil auf der historischen Preisentwicklung basiert, erwartet er im bullischen Szenario einen Anstieg auf 49 Millionen US-Dollar pro Coin im Jahr 2045.

Bitcoin Bull Presale: Meme-Coin mit einzigartigem Belohnungssystem

Es gibt also einige Investoren und Experten, die extrem bullisch für den weiteren Kursverlauf des Bitcoins sind. Anleger, die diese Ansichten teilen, sollten übrigens unbedingt einen Blick auf das folgende extrem spannende Projekt werfen, das jetzt enorme Chancen im Fall eines weiteren Kursanstieges der Mutter aller Kryptowährungen bieten kann. Konkret handelt es sich dabei um den Bitcoin Bull Memecoin, hinter dem ein wirklich einzigartiges Konzept steht, das einige Chancen für Anleger bereithält.

Denn bei Bitcoin Bull handelt es sich um eine Art Meme-Stablecoin, der nicht nur Chancen im Fall einer potenziellen Altcoin Season bietet, sondern der sich zudem durch ein Belohnungssystem an den Kursverlauf der Mutter aller Kryptowährungen gekoppelt hat. Konkret ist das dadurch möglich, dass für Bitcoin Bull Anleger immer dann kurstreibende Maßnahmen ergriffen werden, wenn der Bitcoin bei einer bestimmten Marke ein neues Hoch erreicht. Das System sieht vor: BTC $100K - $BTCBULL Einführung, BTC $125K - Token-Verbrennung, BTC $150K - BTC-Airdrop, BTC $175K - Token-Verbrennung, BTC $200K - BTC-Airdrop, BTC $225K - Token-Verbrennung und BTC $250K - Großer $BTCBULL-Airdrop. Zusätzlich dazu bietet Bitcoin Bull die Möglichkeit für Anleger, Coins zu staken und damit attraktive Rewards zu verdienen, die sich auf aktuell 56 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre belaufen.

Dementsprechend hat Bitcoin Bull für Investoren einiges zu bieten und erfreut sich entsprechend hoher Beliebtheit. Binnen kürzester Zeit hat das Projekt schon sieben Millionen US-Dollar an Geldern einsammeln können und täglich wird es mehr. Darum steht im Vorverkauf auch schon die nächste Preiserhöhung an. Wer noch vorher günstiger investieren will, der muss sich jetzt beeilen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.