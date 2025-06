XRP News: Technische Signale und SEC-Entscheidung als Kurskatalysatoren

Nachdem der Ripple-Token XRP lange unter einem Abwärtstrend gelitten hatte, gab es zuletzt klare Anzeichen einer Trendwende. Am 7. April hatte der Kurs das Unterstützungsniveau bei 2 US-Dollar zurückerobert und kurz darauf einen langfristigen Abwärtstrendkanal durchbrochen. Technisch spricht viel dafür, dass sich XRP derzeit in einer dritten Aufwärtswelle eines Fünf-Wellen-Musters befindet - oft der stärkste Impuls in einem Trend.

Technische Analyse zeigt bullisches Potenzial

Am 16. Juni legte XRP rund 8 Prozent zu - ein deutlich stärkeres Tagesplus als Bitcoin. Damit zählt der Altcoin zu den stärksten Performern im Markt. Der aktuelle Widerstand liegt bei 2,60 US-Dollar, einem Niveau, das bereits im Mai getestet wurde. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 4,50 US-Dollar frei machen. Dieses Preisziel ergibt sich aus der externen Fibonacci-Retracement-Marke bei 1,61.

Doch nicht nur die technische Analyse nährt die Hoffnung auf steigende Kurse. Im laufenden Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC könnte es bald zu einer Entscheidung kommen. Beide Parteien haben am 14. Juni einen gemeinsamen Antrag eingereicht, um die verbleibenden Streitpunkte aus der Welt zu bringen. Geplant ist eine Aufteilung der zivilrechtlichen Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar - 50 Millionen an die SEC, 75 Millionen an Ripple.

SEC-Verfahren vor möglichem Abschluss

Die zuständige Richterin Analisa Torres hat noch kein Urteil gefällt, doch Beobachter rechnen mit einer Entscheidung in den nächsten Tagen. Der bekannte US-Anwalt John Deaton gibt dem Antrag eine Erfolgschance von rund 70 Prozent. Sollte die Einigung durchgehen, würde das Verfahren beendet und XRP möglicherweise weiteren regulatorischen Rückenwind erhalten.

In der Vergangenheit reagierte der Markt auf Fortschritte in diesem Fall regelmäßig mit Kursanstiegen. Ein bestätigter Durchbruch über 2,60 US-Dollar, begleitet von einem positiven Urteil, könnte XRP zum Spitzenreiter der Altcoin-Rally machen. Bleibt das bullische Momentum bestehen, könnte sich XRP im weiteren Jahresverlauf als eine der stärksten Kryptowährungen behaupten. Auch technisch bringt Ripple mit XRP und RLUSD immer wieder Neuerungen, auch der Bereich Memecoins wird stärker erschlossen.

Snorter Token Presale: Telegram Bot für Meme Coin Trading

Auch der Ripple Geschäftsführung ist bewusst, dass der Bereich der Kryptowährungen eine zunehmend wichtige Rolle im gesamten Ökosystem spielt. Ein Projekt, das diese Entwicklung verkörpert, ist der Snorter Token (SNORT), ein Telegram-Bot auf Solana-Basis, der Meme Coin Trading auf die nächste Stufe hebt. Snorter kombiniert sub-sekunden schnelle Ausführung von Transaktionen mit extrem niedrigen Gebühren von nur 0,85 Prozent. Funktionen wie Wallet Copy-Trading, Sniper-Schutz und direkte Transaktionen über Telegram machen den Bot zu einem echten Werkzeug für Krypto-Profis.

Die Entwickler setzen auf einen skalierbaren Multichain-Ansatz: Nach dem Launch auf Solana soll die Unterstützung für Ethereum, Base, Polygon und BNB Chain folgen. Snorter versteht sich dabei nicht nur als Tool, sondern als Infrastrukturprojekt im Meme Coin-Segment - mit Governance, Upgrades und einem eigenen Gebührenmodell. Aktuell läuft der Presale: SNORT kostet derzeit 0,0955 US-Dollar, doch das Preislevel wird in wenigen Tagen steigen. Über 1 Million US-Dollar wurden bereits eingesammelt. Der Token kann mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder per Karte erworben werden.

Direkt zur Snorter Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.