Die von DBL Partners angeführte Finanzierung wird die Expansion der Fertigung von Fiber Global in den USA beschleunigen, um reichlich vorhandene globale Abfallströme in hochleistungsfähige Produkte umzuwandeln

Fiber Global, ein Pionier im Bereich nachhaltiger Baumaterialien, gab heute bekannt, dass es 20 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde eingesammelt hat. Die Runde wurde von DBL Partners angeführt, dessen Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Ira Ehrenpreis dem Vorstand beitritt. Das Kapital wird Fiber Global dabei unterstützen, seine Mission zu verwirklichen, reichlich vorhandene globale Abfallströme in skalierbare, nachhaltige Baumaterialien umzuwandeln, beginnend mit der Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in den USA.

Die proprietäre Technologieplattform von Fiber Global wandelt reichlich vorhandene globale Abfallströme in langlebige, leistungsstarke Baumaterialien um, die bestehende Lösungen bei deutlich geringeren CO2-Emissionen übertreffen. Die in den Vereinigten Staaten hergestellten Produkte von Fiber Global sind formaldehydfrei, enthalten keine schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und sind UL GREENGUARD GOLD-zertifiziert. Da Baumaterialien für über 10 der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, will Fiber Global den Übergang zu einer klimapositiven, erschwinglichen und widerstandsfähigen Baustoffindustrie durch einen zirkulären Fertigungsansatz vorantreiben, der auch die lokale Wirtschaft stärkt.

"Von Anfang an war unsere Beziehung zu DBL Partners und Ira Ehrenpreis von unschätzbarem Wert", sagte KC McCreery, Gründer und CEO von Fiber Global. "Das Team bringt mehr als nur Investitionen mit es engagiert sich täglich aktiv und zielstrebig für unser Wachstum. DBL Partners und Ira Ehrenpreis sind ein fester Bestandteil des Fiber Global-Teams und teilen unsere Mission und Vision, die Zukunft zurückzugewinnen. Diese Investitionsrunde versetzt uns in die Lage, unsere Produktionspräsenz und -kapazitäten in den Vereinigten Staaten rasch weiter auszubauen."

In den letzten zweieinhalb Jahren hat sich Fiber Global intensiv auf die Umsetzung und Skalierbarkeit der Rückgewinnung globaler Abfallströme konzentriert, um erschwinglichere, leistungsfähigere und wirklich nachhaltige Produkte herzustellen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit führenden Materialherstellern zusammen, um seine Produkte in verschiedenen Baumaterialien einzusetzen und so eine kohlenstoffarme Alternative anzubieten, ohne Kompromisse bei Leistung oder Kosten einzugehen. DBL Partners verfügt über langjährige Erfahrung in der Unterstützung transformativer Unternehmen, die Branchennormen überdenken und tiefgreifende Innovationen sowohl bei Produkten als auch bei Prozessen einsetzen, um das Machbare in großem Maßstab neu zu definieren.

"Fiber Global ist ein Beispiel für die missionsgetriebenen, umsetzungsorientierten Unternehmen, die DBL unterstützen möchte", sagte Ira Ehrenpreis. "KC und sein Team bauen eine Plattform auf, die das Potenzial hat, den Baustoffsektor zu revolutionieren, indem sie Nachhaltigkeit, Leistung und Erschwinglichkeit in großem Maßstab vereint. Fiber Global entwickelt ein besseres und wirtschaftlich attraktiveres Produkt, das auch eine hervorragende Umweltbilanz aufweist und damit zeigt, dass es bei der doppelten Wertschöpfung nicht um Kompromisse geht, sondern darum, mit dem besten Wertversprechen zu gewinnen."

Angesichts der weltweit zunehmenden Bedeutung der Dekarbonisierung der bebauten Umwelt und der Diversifizierung der Lieferketten für wichtige Baumaterialien ist Fiber Global gut positioniert, um die steigende Nachfrage von Partnern nach leistungsstarken, kostengünstigen und umweltfreundlicheren Alternativen zu bedienen. Die Serie-A-Finanzierungsrunde bestätigt die kommerzielle Attraktivität und Technologie des Unternehmens und schafft die Voraussetzungen für eine breitere Expansion in den kommenden Jahren.

Über Fiber Global

Fiber Global ist ein Klimatechnologieunternehmen, das Baumaterialien durch zirkuläre Innovation neu definiert. Mit der Mission, reichlich vorhandene globale Abfallströme zurückzugewinnen, um nachhaltige, leistungsstarke Baumaterialien herzustellen, treibt Fiber Global den Wandel hin zu einer ressourcenschonenderen und widerstandsfähigeren Zukunft voran. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brownsburg, Indiana. Weitere Informationen finden Sie unter www.fiberglobal.com.

Über DBL Partners

DBL Partners ist ein wegweisender Impact-Investor und gehört zu den größten in der Venture-Asset-Klasse. Das Unternehmen investiert in Unternehmen, die sowohl erstklassige Venture-Capital-Renditen erzielen als auch soziale, ökologische und wirtschaftliche Vorteile ermöglichen. DBL Partners verwaltet ein Vermögen von über 1,5 Milliarden US-Dollar und hat Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Elektrofahrzeuge, Earth-Space Nexus, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft und viele andere, bei ihrer Expansion unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.dbl.vc.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Wachstumsplänen, Marktchancen, Produktfähigkeiten und erwarteten Auswirkungen von Fiber Global. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen und Schätzungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und Fiber Global übernimmt keine Verpflichtung, sie aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

