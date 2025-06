Berlin (ots/PRNewswire) -Der Tongji Day und das Tongji-German Symposium 2025 wurden am 13. Juni 2025 erfolgreich in Berlin abgehalten und markieren einen bedeutenden Meilenstein in der Förderung einer nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland. Das Forum wurde von der Tongji-Universität ausgerichtet und vom Tongji SEM German-Sino Center organisiert. Im Mittelpunkt standen "New Pathways for Sustainable Transformation: Sino-German Cooperation for a Greener Future". (Neue Wege für eine nachhaltige Transformation: Die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit für eine grünere Zukunft)Professor FANG Shou'en, Vorsitzender des Universitätsrats, hob die zentrale Rolle der Tongji-Universität als Brücke zwischen China und Deutschland seit über einem Jahrhundert hervor und betonte ihre Strategie zur Förderung der Digitalisierung, grünen Innovation und interdisziplinären Zusammenarbeit, um globale Herausforderungen zu bewältigen.Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Tongji University International Study Academy, die International Students Recruitment Base und die Overseas Talent Recruitment Base vorgestellt und das erste Tongji Germany Summer Camp angekündigt, an dem Hunderte von Studierenden zum interkulturellen Lernen teilnehmen werden. Darüber hinaus unterstreicht die Zertifizierung der ersten Gruppe chinesisch-deutscher Unternehmensmentoren, darunter Führungskräfte von SAP und Gotion High-Tech, den Fokus des Zentrums auf die Synergie zwischen Wissenschaft und Industrie.Unter dem Motto "New Pathways to Sustainable Transformation: Sino-German Collaboration as a Driving Force" (Neue Wege für eine nachhaltige Transformation: Die deutsch-chinesische Zusammenarbeit als treibende Kraft) versammelte das Forum Wissenschaftler und Branchenführer aus China und Deutschland, um neue Grenzen der gemeinsamen Innovation zu erkunden und durch chinesisch-europäische Partnerschaften neue Impulse für die globale nachhaltige Entwicklung zu setzen. Die Hauptredner, Dr. Gero DECKER von SAP und Professor XIE Jingui von der TU München, betonten die Notwendigkeit einer deutsch-chinesischen Zusammenarbeit, um von einer komplementären Nutzung von Ressourcen hin zu technologischer Ko-Innovation überzugehen, insbesondere in den Bereichen KI und grüne Energie. Im Rahmen einer Diskussion teilten Clas NEUMANN, Senior Vizepräsident von SAP und Leiter des globalen SAP LabsNetwork, Andre MEYER, Direktor für Geschäftsentwicklung und Außenbeziehungen EMEA, und ZHANG Hui, Vizepräsident der NIO-Gruppe, ihre Erkenntnisse zur deutsch-chinesischen Zusammenarbeit im Bereich Innovation.Der Höhepunkt des Forums war die Gründung des Tongji-XJ Group Sustainable Energy Management International Joint Innovation Center, einer Zusammenarbeit zwischen der Tongji-Universität und der XJ Group Corporation, die darauf abzielt, die Energiewende und die Entwicklung grüner Technologien voranzutreiben. Professor SHI Qian, Vorsitzender des Schulrats der Tongji SEM und Dekan der Sino-German Academy der Tongji-Universität, erklärte, dass das Zentrum als neue Drehscheibe für die technologische Zusammenarbeit dienen und Talentförderung, Forschung und Entwicklung sowie Technologietransfer integrieren werde, um den weltweiten Übergang zu grüner Energie zu beschleunigen.An der Veranstaltung nahmen Vertreter aus Wissenschaft und Politik Berlins teil, darunter der Berliner Senat und das Asia Berlin Forum sowie Wissenschaftler der TU Berlin, der Humboldt-Universität, der Universität Mannheim, der ESCP Berlin und des Karlsruher Instituts für Technologie.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2711546/20250616161818.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-tongji-day-und-das-tongji-german-symposium-2025-pragen-die-chinesisch-europaische-grune-zusammenarbeit-302484359.htmlPressekontakt:Wenting Zheng,zwt@tongji.edu.cn,13918830250Original-Content von: School of Economics and Management of Tongji University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100022/100932657