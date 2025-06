Die erste sichere Postgres-Plattform, die Transaktionen, Analysen und KI vereint und agentenbasierte KI in hybriden Umgebungen über eine benutzerfreundliche Oberfläche demokratisiert

EDB stellt neue Funktionen für die branchenweit erste Postgres-basierte Daten- und KI-Plattform vor, mit denen Unternehmen die Nutzung agentenbasierter KI in einer souveränen Umgebung einfach verwalten, beobachten und demokratisieren können.

Laut einer EDB-Studie (Mai 2025) haben weltweit nur 13 der Unternehmen erfolgreich eine breite Palette von agentenbasierten KI-Anwendungen in großem Maßstab eingesetzt. Diese frühen Vorreiter erzielen deutlich bessere Renditen bis zu 227 höhere ROI als die restlichen 87 und 23 höhere ROI als die nächstbeste Gruppe. Daher ist diese Einführung für Unternehmen, die im KI-Wettlauf die Nase vorn haben wollen, von entscheidender Bedeutung.

EDB Postgres AI wandelt zentrale Betriebsdaten in KI-fähige Ressourcen um. Mit nur fünf Zeilen Code lässt sich eine KI-Pipeline einrichten, die Embeddings automatisch mit den Quelldaten synchronisiert. So lässt sich KI dreimal schneller vom Konzept zur Produktion bringen und gleichzeitig die Kosten um 50 senken.

EnterpriseDB (EDB), das führende Unternehmen für Postgres-Daten und KI, hat heute neue Innovationen für die EDB Postgres AI (EDB PG AI)-Plattform vorgestellt, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, KI sicher und konform in ihren Postgres-Umgebungen bereitzustellen und zu skalieren, unabhängig davon, ob diese in der Cloud oder vor Ort betrieben werden. Die Plattform optimiert den Betrieb in großem Maßstab, lässt sich leicht in bestehende Datenökosysteme integrieren und zentralisiert das hybride Management und die Überwachbarkeit in einer einzigen KI-fähigen Steuerungsebene für das aufkommende Zeitalter der agentenbasierten KI. Sehen Sie sich die Demonstrationen an und konfigurieren Sie Ihre souveräne KI und Plattform unter www.enterprisedb.com.

EDB PG AI ist eine einheitliche Plattform mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Verwaltung von Transaktions-, Analyse- und KI-Workloads. Als branchenweit erste souveräne Daten- und KI-Plattform auf Postgres-Basis vereint sie relationale und nicht relationale Daten in einem einzigen System und verfügt über automatische Pipelines und integrierte Entwicklungstools, die Daten für KI nahtlos automatisieren und operationalisieren.

"In dieser AI-first- und Souveränitäts-first-Welt weisen Führungskräfte in allen Regionen auf einen einzigen dringenden Bedarf hin: eine sichere, quelloffene, souveräne Daten- und KI-Plattform, die ihnen die volle Kontrolle darüber gibt, wie und wo sie ihre KI-Zukunft gestalten. Echte Daten- und KI-Souveränität bedeutet, dass wir Unternehmen die Freiheit geben, zu wählen hybrid, mit einzigartigen technischen Systemen, Software und Cloud-Angeboten und gleichzeitig sicherstellen, dass sie die Sicherheit und Kontrolle haben, die sie benötigen", so Kevin Dallas, CEO von EDB.

"Weltweit setzen Kunden zunehmend auf bewährte, optimierte und skalierbare Architekturen, um Open-Source-KI auf Unternehmensebene effektiver zu implementieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Red Hat mit einem robusten Partner-Ökosystem zusammen, darunter EDB, um Unternehmen mit den Lösungen, Services und Supportleistungen zu versorgen, die sie benötigen, um mit KI erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch die Verwendung von EDB Postgres AI mit Red Hat OpenShift AI profitieren Unternehmen von einer konsistenteren Plattform für die souveräne Kontrolle über ihre Daten und ihre eigenen KI-Modelle", so Stefanie Chiras, Senior Vice President, Partner Ecosystem Success, Red Hat.

Die EDB-PG-AI-Plattform bietet zwei neue Kernfunktionen, die eine sichere, skalierbare und hybridfähige agentenbasierte KI ermöglichen und damit Produktionsleistung für Unternehmen in ihren gesamten Postgres-Umgebungen zum Standard machen:

Einfachheit durch Low-Code/No-Code: Erstellung von KI-Pipelines in Tagen statt Monaten

Entwickler und Geschäftsanwender können mit einer einfachen Point-and-Click-Oberfläche und einem Low-Code-Software Development Kit (SDK) auf einfache Weise intelligente Anwendungen erstellen und so GenAI-Projekte innerhalb weniger Tage statt Monate auf einer vorintegrierten Plattform vom Konzept bis zur Produktion umsetzen. Mit nur fünf Zeilen Code können Anwender eine KI-Pipeline einrichten, die Embeddings automatisch mit den Quelldaten synchronisiert und so eine stets aktuelle KI-Wissensdatenbank ohne kostspielige Infrastrukturwartung gewährleistet.



NVIDIA Accelerated Computing liefert die für dieses neue Rechenparadigma erforderliche Verarbeitungsleistung, während NVIDIA NIM-Mikroservices Unternehmen die Möglichkeit bieten, KI-Modelle lokal auszuführen und ihre Daten mit souveräner KI zu schützen. EDB Postgres AI integriert NVIDIA-NeMo-Retriever-Mikroservices für die Extraktion, Einbettung und Neuanordnung, um multimodale Unternehmensdaten zu erfassen und zu verarbeiten, sowie einen Katalog von NIM-Mikroservices, um die Erweiterung von KI-Modellen zu erleichtern.



Zusammen helfen diese Funktionen Unternehmen dabei, ihre KI sicher, skalierbar und auf der Infrastruktur ihrer Wahl zu operationalisieren.



Souveräne hybride Postgres-Datenbestandsverwaltung und -Beobachtbarkeit

Die hybride Verwaltung bietet umfassende Transparenz über den gesamten Postgres-Bestand und ermöglicht Entwicklern und Betreibern über eine intuitive Benutzeroberfläche Echtzeit-Einblicke in Hunderte von Datenbanken. Mit über 200 integrierten Metriken und intelligenten Empfehlungen können Teams Probleme fünfmal schneller identifizieren und lösen, die Anwendungsleistung um bis zu achtmal steigern und die Infrastruktur optimieren ganz ohne DBA-Kenntnisse. Jeder kann die Leistung optimieren und große Umgebungen mühelos verwalten, wodurch die Produktivität um bis zu 30 gesteigert und die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu älteren Systemen um bis zu sechsmal gesenkt werden können.

"Die von EDB Postgres entwickelte Lösung nutzt mehrere Stärken von Supermicro, darunter unser Portfolio an Bausteinsystemen für Rechenzentren, unsere Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Rack-Scale-KI -Lösungen und unsere Erfahrung in der Unterstützung von OEM-Kunden wie EnterpriseDB", so Cenly Chen, Chief Growth Officer, Senior Vice President und Managing Director von Supermicro B.V. "Diese einheitliche Lösung bietet umfassende Hybridfunktionen und hilft Kunden beim Aufbau souveräner, skalierbarer und konformer Daten- und KI -Systeme, die Unternehmen die Kontrolle und den nahezu sofortigen Zugriff auf die für Gen AI erforderlichen Daten ermöglichen."

Entdecken Sie die umfassende Bibliothek mit Benchmarks hier. Weitere Plattformverbesserungen umfassen:

Datensicherheit auf allen Ebenen mit Transparent Data Encryption (TDE), Supply-Chain-Sicherheit und gehärteten Container-Images von Iron Bank. Zu den erweiterten Sicherheitsfunktionen gehören rollenbasierte Zugriffskontrolle mit detaillierten Berechtigungen bis auf Zeilenebene, robuste Audit-Protokollierung für die Echtzeit-Erkennung von Bedrohungen und Datenredaktion zur Einschränkung der Offenlegung sensibler Informationen damit die Einhaltung sich ständig ändernder Vorschriften wie PCI DSS und SOC 2 gewährleistet ist.

mit Transparent Data Encryption (TDE), Supply-Chain-Sicherheit und gehärteten Container-Images von Iron Bank. Zu den erweiterten Sicherheitsfunktionen gehören rollenbasierte Zugriffskontrolle mit detaillierten Berechtigungen bis auf Zeilenebene, robuste Audit-Protokollierung für die Echtzeit-Erkennung von Bedrohungen und Datenredaktion zur Einschränkung der Offenlegung sensibler Informationen damit die Einhaltung sich ständig ändernder Vorschriften wie PCI DSS und SOC 2 gewährleistet ist. Die speziell entwickelte PG AI Analytics Engine ist unabhängig vom Speicher skalierbar und für spaltenorientierte Formate wie Iceberg- und Delta-Tabellen optimiert, wodurch Hochleistungsabfragen in Postgres und im Lakehouse-Ökosystem ermöglicht werden. Unternehmen können Erkenntnisse 30-mal schneller als mit Standard-Postgres gewinnen, indem sie aktuelle Betriebsdaten nutzen, Silos aufbrechen und ETL-Pipelines eliminieren. Durch intelligentes Tiering werden selten genutzte Transaktionsdaten in einen bis zu 18-mal kostengünstigeren Speicher ausgelagert

ist unabhängig vom Speicher skalierbar und für spaltenorientierte Formate wie Iceberg- und Delta-Tabellen optimiert, wodurch Hochleistungsabfragen in Postgres und im Lakehouse-Ökosystem ermöglicht werden. Unternehmen können Erkenntnisse gewinnen, indem sie aktuelle Betriebsdaten nutzen, Silos aufbrechen und ETL-Pipelines eliminieren. Durch intelligentes Tiering werden selten genutzte Transaktionsdaten in einen bis zu Ein universeller, sicherer Datenspeicher unterstützt alle Arten von Datenmodellen SQL, Vektor, JSON, Zeitreihen, Schlüsselwert und mehr für die Erstellung von Anwendungen mit strukturierten, semistrukturierten und unstrukturierten Datentypen. Mehrstufiger Speicher und eine Abfrage-Engine vereinen Postgres mit skalierbaren Analysetabellen im Objektspeicher. EDB PG AI bietet optimierte Lese-/Schreibleistung, die sich nahtlos von Transaktionen mit hoher Parallelität bis hin zu komplexen analytischen und Vektorabfragen skalieren lässt und das alles innerhalb einer hybriden, souveränen Architektur. Zu den bewährten Leistungsvorteilen gehören: 6-mal bessere Gesamtbetriebskosten und 30 schnellere Transaktionsleistung als SQL Server Bis zu 150-mal schnellere NoSQL-Leistung im Vergleich zu MongoDB Bis zu 4-mal schnellere NoSQL-Leistung im Vergleich zu MySQL

unterstützt alle Arten von Datenmodellen SQL, Vektor, JSON, Zeitreihen, Schlüsselwert und mehr für die Erstellung von Anwendungen mit strukturierten, semistrukturierten und unstrukturierten Datentypen. Mehrstufiger Speicher und eine Abfrage-Engine vereinen Postgres mit skalierbaren Analysetabellen im Objektspeicher. EDB PG AI bietet optimierte Lese-/Schreibleistung, die sich nahtlos von Transaktionen mit hoher Parallelität bis hin zu komplexen analytischen und Vektorabfragen skalieren lässt und das alles innerhalb einer hybriden, souveränen Architektur. Zu den bewährten Leistungsvorteilen gehören:

"Die McKnight Consulting Group hat die integrierte EDB-Postgres-AI-Plattform mit einem üblichen DIY-Ansatz unter Verwendung von AWS verglichen. In allen acht kritischen Komponenten einer Unternehmens-KI-Fabrik reduzierte EDB Postgres AI die Gesamtkomplexität um 67 %, lieferte eine dreimal schnellere Design-to-Delivery-Fähigkeit (von sieben Monaten auf neun Wochen) und eine 38-prozentige Reduzierung der Wartungskomplexität und -kosten", sagte William McKnight, Präsident der McKnight Consulting Group.

EDB PG AI stellt einen Wendepunkt für Unternehmen dar, die die volle Leistungsfähigkeit ihrer Daten im Zeitalter der agentenbasierten KI nutzen möchten. Um zu erfahren, wie Ihr Unternehmen KI-Initiativen sicher beschleunigen und gleichzeitig die vollständige Kontrolle über seine Datenbestände behalten kann, konfigurieren Sie Ihre eigene souveräne KI-Plattform unter www.enterprisedb.com.

