Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) -Mit der bahnbrechenden nRF54-Serie von Nordic und der automatisierten TinyML-Plattform von Neuton.AI wird extrem effizientes und benutzerfreundliches maschinelles Lernen (ML) am Netzwerkrand verfügbar.Nordic Semiconductor (https://www.nordicsemi.com/), der weltweit führende Anbieter von extrem stromsparenden Lösungen für die drahtlose Konnektivität, hat heute die Übernahme der geistigen Eigentumsrechte und Kerntechnologien von Neuton.AI bekannt gegeben, einem Pionier im Bereich vollautomatischer TinyML-Lösungen für Edge-Geräte. Dies läutet eine neue Ära des ML am Netzwerkrand ein, indem die branchenführenden ultra-stromsparenden Wireless-SoCs der nRF54-Serie von Nordic mit dem revolutionären neuronalen Netzwerk-Framework von Neuton kombiniert werden, um selbst ressourcenbeschränkte Geräte mit skalierbarer, leistungsstarker KI auszustatten."Dies ist ein Generationssprung in Bezug auf die Rechenleistung und Effizienz eingebetteter Systeme", erklärte Vegard Wollan, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Nordic Semiconductor. "Durch die Kombination der führenden Position von Nordic im Bereich energiesparender Funktechnologie mit der hochmodernen TinyML-Plattform von Neuton.AI ermöglichen wir Entwicklern, eine neue Klasse von ständig aktiven, KI-gestützten Geräten auf den Markt zu bringen - schneller, kleiner und energieeffizienter als je zuvor."Ein Sprung in der skalierbaren, zugänglichen IntelligenzDer bahnbrechende technologische Fortschritt von Neuton.AI (https://neuton.ai/) liegt in seiner vollständig automatisierten Plattform, die ML-Modelle mit einer Größe von in der Regel weniger als 5 KB erstellt - bis zu zehnmal kleiner und schneller als andere Ansätze. Dank ihrer außergewöhnlichen Benutzerfreundlichkeit erfordern diese Modelle keine manuelle Abstimmung oder Datenwissenschaftskenntnisse und ermöglichen eine schnelle Bereitstellung auf 8-, 16- und 32-Bit-MCUs.Durch sein innovatives neuronales Netzwerk-Framework, das automatisch ultrakleine Modelle ohne vordefinierte Architekturen erstellt, bietet Neuton.AI eine präzise, energieeffiziente und schnelle KI für Edge-Anwendungen in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen und Industrie - und das bei gleichzeitiger Schonung wertvoller Geräte- und Systemressourcen wie Strom und Codespeicher.Geringer Stromverbrauch trifft auf Rechenintelligenz"Wir sind stolz darauf, die leistungsstarke Kombination aus der fortschrittlichen ML-Technologie von Neuton und der Performance der extrem stromsparenden nRF54-Serie von Nordic zu ermöglichen und damit die Möglichkeiten für hocheffiziente Machine-Learning-Anwendungen neu zu definieren", erklärte Oyvind Strom, geschäftsführender Vizepräsident für den Bereich Short-Range bei Nordic Semiconductor. "Gemeinsam ermöglichen wir es Entwicklern, intelligentere Geräte mit extrem geringem Stromverbrauch auf den Markt zu bringen, die echtes maschinelles Lernen am Netzwerkrand bieten - nicht nur für die nRF54-Serie, sondern für das gesamte Portfolio aller drahtlosen Connectivity-SoCs von Nordic. Eingebettete KI wird nun zugänglicher und skalierbarer als je zuvor. Die fortschrittliche ML-Technologie von Neuton ermöglicht eine mühelose Integration und zuverlässige Intelligenz für Edge-AI-Geräte der nächsten Generation."Die Zukunft der Edge-KI ermöglichenDiese Akquisition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach Edge-Node-Intelligenz zunimmt. Da die Auslieferungen von TinyML-Chipsätzen bis 2030 voraussichtlich 5,9 Milliarden US-Dollar erreichen werden, ist Nordic gut aufgestellt, um diese Chance zu nutzen, indem das Unternehmen Entwicklern ein robustes, skalierbares AI/ML-Toolkit für Anwendungen wie vorausschauende Wartung, intelligente Gesundheitsüberwachung, Prozessautomatisierung, Gestenerkennung, Wearables der nächsten Generation und IoT-Geräte anbietet.Integration und AusblickDie Übernahme umfasst das gesamte geistige Eigentum und ausgewählte Vermögenswerte von Neuton.AI sowie das leistungsorientierte Team aus 13 hochqualifizierten Ingenieuren und Datenwissenschaftlern. Die Marke Neuton.AI und die Plattform von Neuton.AI werden während der ersten Integrationsphase weiterhin bestehen bleiben, um einen unterbrechungsfreien Service für bestehende Nutzer und Partner zu gewährleisten.Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion hängt von den üblichen behördlichen Genehmigungen ab.Informationen zu Nordic SemiconductorNordic Semiconductor bietet drahtlose Konnektivitätslösungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch für intelligente, vernetzte Produkte. Von der Hardware bis zur Cloud ermöglicht Nordic Marken die Entwicklung leistungsstarker Geräte mit geringem Stromverbrauch für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und industrielle Automatisierung. www.nordicsemi.comInformationen zu Neuton.AINeuton.AI ist ein innovativer Anbieter von automatisierter TinyML für Edge-Geräte. Neuton.AI wurde von einem Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen maschinelles Lernen und Entwicklung neuronaler Netze gegründet und bietet ein patentiertes neuronales Netzwerk-Framework sowie eine transparente Pipeline, mit denen Nutzer präzise, extrem kleine Modelle mit minimalem Aufwand erstellen können. Die Plattform von Neuton.AI genießt das Vertrauen führender Halbleiter- und Sensorhersteller und unterstützt Anwendungen in den Bereichen Industrie, Konsumgüter, IoT und Gesundheitswesen.*Quelle: ABI Research (https://www.abiresearch.com/news-resources/chart-data/tinyml-chipset-shipments-2023-2030)