Zu den neuen Funktionen und Möglichkeiten gehören Delegated Release, Print AI Agent (Beta) sowie ein überarbeitetes Druck- und Dokumentenmanagement

Vasion, ein Pionier im Bereich serverloses Drucken und KI-gestützte Automatisierung, hat heute neue Funktionen und Produktaktualisierungen vorgestellt, darunter "Delegated Release", die IT-Entscheidungsträgern leistungsstarke Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Automatisierung, Interoperabilität und Nachhaltigkeit bieten.

"Da Führungskräfte aller Branchen sich in immer komplexeren physischen und digitalen Umgebungen zurechtfinden müssen, suchen sie nach Lösungen zur Automatisierung von Prozessen, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen", so Corey Ercanbrack, CPTO bei Vasion. "Vasion hat es sich zum Ziel gesetzt, die digitale Transformation für alle zugänglich zu machen. Dazu setzen wir auf kontinuierliche Innovation und den Einsatz modernster KI-Technologie. Mit dieser Einführung können IT-Teams und Endnutzer Reibungsverluste in ihren täglichen Arbeitsabläufen beseitigen, die Belastung für den Helpdesk reduzieren und sich auf strategische Initiativen konzentrieren, die echte Ergebnisse erzielen. Mit unübertroffener Sicherheit, erweiterter Kompatibilität und KI-gestützter Automatisierung verwandeln wir das Druckmanagement in ein nahtloses, zukunftsfähiges Erlebnis für alle Unternehmen."

Mit dieser Version erfüllt Vasion weiterhin die besonderen Anforderungen stark regulierter Branchen wie dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung sowie komplexer Branchen wie der Fertigungsindustrie mit maßgeschneiderten Funktionen von HIPAA-konformem Drucken über SAP-Integration bis hin zu Sicherheit auf Verteidigungsniveau.

"Unternehmen überdenken derzeit die Rolle der Infrastruktur als Motor für die Transformation ihres Geschäfts und suchen nach Lösungen, die nicht nur die operative Ausfallsicherheit verbessern, sondern auch langfristige strategische Prioritäten vorantreiben", so Geoffrey Wilbur, Research Manager, Imaging, Printing and Document Solutions bei IDC. "Die Weiterentwicklung der Plattform von Vasion und die neuesten Funktionen spiegeln ein klares Verständnis dieser Veränderung wider und ermöglichen es Unternehmen, sich von alten Beschränkungen zu befreien und eine agilere, sicherere und nachhaltigere digitale Zukunft zu gestalten."

Zu den wichtigsten neuen Funktionen und Merkmalen von Vasion gehören:

Sicherheit und Vorhersagbarkeit - Dank verbesserter Sicherheitsfunktionen können Unternehmen selbst in stark regulierten Umgebungen vertrauensvoll arbeiten. Highlights:

Delegated Release: Geben Sie Druckaufträge sicher im Namen anderer frei ohne Weitergabe von Anmeldedaten oder Sicherheitsrisiken und bewahren Sie Prüfprotokolle auf.

Geben Sie Druckaufträge sicher im Namen anderer frei ohne Weitergabe von Anmeldedaten oder Sicherheitsrisiken und bewahren Sie Prüfprotokolle auf. Vasion Automate Fed: Vasion hat eine vorläufige Genehmigung des US-Verteidigungsministeriums (DoD PA) erhalten, während die FedRAMP High-Zertifizierung noch läuft. Damit profitieren nun alle Kunden von strengen Sicherheitsstandards auf Verteidigungsniveau.

Vasion hat eine vorläufige Genehmigung des US-Verteidigungsministeriums (DoD PA) erhalten, während die FedRAMP High-Zertifizierung noch läuft. Damit profitieren nun alle Kunden von strengen Sicherheitsstandards auf Verteidigungsniveau. Scheduled Release SaaS: Vorhersehbare Produktveröffentlichungszyklen, damit IT-Teams im Voraus planen und Unterbrechungen vermeiden können.

Vereinheitlichen und automatisieren - Vasion optimiert Druck- und Dokumenten-Workflows mit KI:

Print Agent (Beta): Lassen Sie die Aktualisierung der Druckwarteschlange und die Einstellungen durch künstliche Intelligenz mit natürlichen Sprachbefehlen verwalten ohne CSV-Dateien.

Lassen Sie die Aktualisierung der Druckwarteschlange und die Einstellungen durch künstliche Intelligenz mit natürlichen Sprachbefehlen verwalten ohne CSV-Dateien. Vasion Automate: Eingebettete KI ermöglicht eine leistungsstarke Dokumentenverarbeitung und -abfrage über Amazon Bedrock, Guardrails und Rekognition.

Eingebettete KI ermöglicht eine leistungsstarke Dokumentenverarbeitung und -abfrage über Amazon Bedrock, Guardrails und Rekognition. Vasion Output SAP Integration and Quick Config: Reduzieren Sie die Migrationszeit für das Ausgabemanagement und kritische Druckaufträge durch die Standardisierung und Optimierung von Konfigurationen in jeder Umgebung.

Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit: Nutzen Sie gedruckte Dokumente zielgerichtet und erweitern Sie Ihre Lösungen in Ihrer gesamten Umgebung ganz einfach mit:

Vasion Sustainability (beta): Ermöglichen Sie Benutzern verantwortungsbewusstes und zielgerichtetes Drucken mit Ausgleichszahlungen für Umweltbelastungen durch zertifizierte Wiederaufforstungsinitiativen.

Ermöglichen Sie Benutzern verantwortungsbewusstes und zielgerichtetes Drucken mit Ausgleichszahlungen für Umweltbelastungen durch zertifizierte Wiederaufforstungsinitiativen. Scan to Network: Digitalisieren Sie physische Dokumente und machen Sie die Daten über sichere Netzwerkordner zugänglich.

Digitalisieren Sie physische Dokumente und machen Sie die Daten über sichere Netzwerkordner zugänglich. Increased Interoperability: Zusätzliche Geräte- und Betriebssystemkompatibilität, einschließlich IGEL, Mobile Intune, Konica Minolta und mehr.

Mit diesen neuesten Produktaktualisierungen ermöglicht Vasion den Benutzern eine nahtlosere Automatisierung ihrer Druck- und Dokumenten-Workflows, eine Verbesserung der Sicherheit und die Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Kunden können sich hier für die Beta-Version des AI Print Agent anmelden.

Weitere Informationen zu den neuesten Updates finden Sie hier: https://vasion.com/spring-launch-2025

Über Vasion

Vasion unterstützt technische Entscheidungsträger bei der Modernisierung der IT-Infrastruktur durch die Abschaffung von Druckservern und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen alles über eine sichere, cloudnative Plattform. Mit KI-gestützter Automatisierung optimiert Vasion Druck- und Dokumenten-Workflows über alle Geräte und Standorte hinweg und eliminiert GPOs, Skripte und Helpdesk-Aufwand. Unsere Lösungen bieten eine zentralisierte Steuerung, eine detaillierte Zugriffsverwaltung und eine nahtlose Integration in Systeme wie EPIC, SAP und Oracle. Damit erhalten IT-Abteilungen eine einzige Plattform, mit der sie das Drucken, die Zustellung, die Nachverfolgung und die Verwaltung wichtiger Dokumente auf einfache Weise automatisieren und gleichzeitig die Compliance gewährleisten können. Dies führt zu sofortigen Effizienzsteigerungen und skalierbarem Wachstum.

