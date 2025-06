G42, ein globaler Technologiekonzern mit Sitz in Abu Dhabi, und Liquid AI, ein führendes Unternehmen für effiziente Fundamentaldatenmodelle mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, gaben heute bekannt, dass sie eine vielseitige kommerzielle Partnerschaft eingegangen sind, um die Entwicklung, das Training und die Vermarktung generativer KI-Lösungen auf Basis der Liquid Foundation Models zu erleichtern.

Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung und Bereitstellung privater generativer KI-Lösungen auf internationaler Ebene, vom Nahen Osten und Nordafrika bis hin zum globalen Süden, und in vielen Branchen, darunter Investment und Bankwesen, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Biotechnologie und Energie.

G42-Unternehmen wie Core42 und Inception sind an verschiedenen Aspekten der Partnerschaft beteiligt, von der KI-Infrastruktur für die KI-Entwicklung bis hin zur gemeinsamen Entwicklung multimodaler Basismodelle und deren Bereitstellung.

"Diese Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsame Vision von einer souveränen, effizienten und unternehmensfähigen KI wider", sagte Dr. Andrew Jackson, Group Chief AI Officer von G42. "Durch die Kombination der Infrastruktur von G42 mit den innovativen Modellen von Liquid AI treiben wir skalierbare, vertrauenswürdige KI-Lösungen für globale Branchen voran."

"Die Größe und der Einfluss, die G42 in der KI-Welt erreicht hat, sind inspirierend", sagte Ramin Hasani, Mitbegründer und CEO von Liquid AI. "Diese Partnerschaft ergänzt die globale KI-Dynamik und ermöglicht einen Top-Down-Ansatz, um effiziente, leistungsfähige und private Allzweck-KI-Modelle in großem Maßstab schneller als je zuvor für Unternehmen bereitzustellen."

Angesichts der jüngsten Partnerschaft zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Beschleunigung der KI-Entwicklung ist diese Allianz ein weiterer Beweis für das Engagement beider Initiativen zum Aufbau einer verantwortungsvollen und integrativen KI für alle.

Über G42

G42 ist eine Technologieholding und weltweit führend in der Entwicklung visionärer künstlicher Intelligenz für eine bessere Zukunft. Das in Abu Dhabi gegründete und weltweit tätige Unternehmen setzt sich für KI als treibende Kraft für positive Veränderungen in allen Branchen ein. Von der Molekularbiologie bis zur Weltraumforschung und allem, was dazwischen liegt, verwirklicht G42 heute exponentielle Möglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.g42.ai.

Über Liquid AI

Liquid AI ist ein Vorreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz und entwickelt Basismodelle, die neue Standards für Leistung und Effizienz setzen. Mit dem Ziel, effiziente Allzweck-KI-Systeme in jeder Größenordnung zu entwickeln, erweitert Liquid AI kontinuierlich die Grenzen des Möglichen in der KI-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.liquid.ai.

